Zelenski najavio nove pregovore s Rusijom: "Sastanak zakazan za srijedu u Turskoj"

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su naredni mirovni pregovori između Kijeva i Moskve zakazani za srijedu. Ovo bi bio treći susret ruskih i ukrajinskih delegacija, nakon prethodna dva sastanka održana u Istanbulu.

- Razgovarao sam sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ukrajine Rustemom Umerovim o pripremi novog sastanka u Turskoj. Umerov je naveo da je sastanak zakazan za srijedu - rekao je Zelenski u svom dnevnom obraćanju koje je emitovano na društvenim mrežama.

Prethodni razgovori, organizovani u Istanbulu pod pritiskom američkog predsjednika Donalda Trampa, nisu donijeli značajan napredak u pravcu prekida vatre. Rezultirali su isključivo razmjenom zarobljenika i tijela poginulih vojnika.

Tokom posljednjeg kruga pregovora u junu, Rusija je iznijela niz zahtjeva – uključujući ustupanje četiri ukrajinska regiona uz Krim, koji je anektiran 2014. godine, te odustajanje Ukrajine od vojne pomoći sa Zapada i ambicija za članstvo u NATO-u.

Ukrajina je te zahtjeve odbacila, ocijenivši ih kao ultimatum.

Kremlj je, uprkos tome, izrazio spremnost za nastavak pregovora, nakon što je Tramp dao rok od 50 dana Rusiji da pristane na dogovor. U protivnom, slijede pojačane sankcije i nastavak isporuke oružja Ukrajini.