SAD prijete Rusiji carinama od 100 posto i pozivaju Evropu da im se pridruži

Sjedinjene Američke Države očekuju da će im europski saveznici pristupiti uvođenju tzv. sekundarnih carina na Rusiju, izjavio je američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) u intervjuu za CNBC.

- Ruska nafta bit će podložna sekundarnim carinama do 100 posto. Pozivam naše evropske saveznike, koji su se do sada samo verbalno zalagali za oštre mjere, da nas prate ako donesemo ove carine - rekao je Besent.

Izjave Besenta uslijedile su nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) prije nekoliko dana najavio uvođenje "teških" carina na Rusiju ako se u roku od 50 dana ne postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini.

- Zovemo ih sekundarne carine. Carine od oko 100 posto - rekao je Tramp na zajedničkoj konferenciji za medije sa glavnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Mark Rutte) u Bijeloj kući.

Sekundarne carine su kaznene mjere koje se primjenjuju na države ili kompanije koje nastave trgovati sa sankcionisanom zemljom – njima se naplaćuje dodatni iznos za pristup američkom tržištu ili finansijskom sistemu.

Na primjer, ako neka treća zemlja poput Kine nastavi kupovati rusku naftu, njen izvoz u SAD mogao bi biti opterećen dodatnom carinom od 100 posto, što bi znatno povećalo cijene za američke potrošače i dodatno pritisnulo kineske izvoznike.

Tramp, koji je još u kampanji obećao da će postići mirovni sporazum u roku od 24 sata od stupanja na dužnost, sve je frustriraniji zbog onoga što opisuje kao rusko odugovlačenje sa mirovnim pregovorima.

Američka strategija usmjerena je na smanjenje ruskih prihoda od izvoza nafte, koji čine oko trećinu državnog budžeta i ključni su izvor finansiranja rata protiv Ukrajine.

Na Trampovu prijetnju od 15. jula reagovao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, poručivši da je ona „ozbiljna“, ali da Moskvi treba vremena za analizu poruke Vašingtona.