Ruska vojska prikazala tinejdžere koji učestvuju u sklapanju dronova za napade na Ukrajinu

Ukrajinske vlasti optužuju Rusiju da koristi dronove Geran za napade na civilne ciljeve i za "terorisanje stanovništva", posebno u glavnom gradu Kijevu, gdje se građani za vrijeme napada često sklanjaju u stanice metroa.

Prikazani kadrovi emitovani su u nedjelju u dokumentarnom filmu na kanalu Zvezda. Na snimcima se vidi stotine gotovih crnih kamikaza dronova tipa Geran-2 poredanih unutar fabrike.

Na televizijskom kanalu ruske vojske, koji vodi Ministarstvo odbrane Rusije, prikazani su snimci tinejdžera koji učestvuju u proizvodnji udarnih dronova. Radi se o fabrici koju njen direktor opisuje kao "najvećeg svjetskog proizvođača udarnih dronova", a nalazi se u tajnom pogonu koji je bio meta ukrajinskih dronova dugog dometa.

Zvezda navodi kako fabrika Alabuga, koja se nalazi u Tatarstanu, poziva učenike da se nakon devetog razreda (u dobi od 14–15 godina) upišu u tehnički koledž u njenom vlasništvu. Cilj je da tamo uče o proizvodnji dronova, a zatim da se zaposle u samoj fabrici nakon završetka školovanja.

Tinejdžeri kao radna snaga

Na snimcima se vidi mladi radnici, uključujući i tinejdžere, s licima zamućenim radi zaštite identiteta, kako gledaju u ekrane, sklapaju komponente i testiraju dronove.

Timur Šagivaljejev (Тимур Шагивалеев), generalni direktor fabrike, nije iznio tačne brojke o obimu proizvodnje, ali je za Zvezdu izjavio: "Prvobitni plan bio je proizvodnja nekoliko hiljada dronova Geran-2. Sada proizvodimo devet puta više."

Nije pojasnio na koji vremenski period se ta brojka odnosi.

Iranski dizajn i američka vozila

Fabrika Alabuga, prema izvještaju kanala Zvezda, posjeduje vlastiti poligon za testiranje dronova. Također su prikazani redovi američkih RAM pickup vozila na koje su postavljeni dronovi Geran-2.

Geran-2 je dron čiji dizajn potiče iz Irana, a poznato je da ima domet od najmanje 1.500 kilometara. U više navrata korišten je za napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.