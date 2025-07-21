Diplomata iz SAD otkrio kako je spasio zatvorenike Bjelorusije: "Sa Lukašenkom sam popio dvije votke"

Zamjenik specijalnog izaslanika Amerike za Ukrajinu Džon Koale (John Coale) otkrio je detalje o spašavanju političkih disidenata iz Bjelorusije u junu ove godine.

Autobus sa 14 političkih zatvorenika je 21. juna ove godine stigao na granicu Bjelorusije i Litvanije, gdje ih je dočekao Koale, koji je za Politico otkrio detalje svog puta u Bjelorusiju i sastanka s Aleksandrom Lukašenkom, predsjednikom ove države, gdje je dogovoreno puštanje ovih zatvorenika.

Poziv iz State Departmenta

Na samom početku, 78-godišnji Koale za Politico je rekao da je jedno jutro dobio poziv iz State Departmenta gdje je od njega zatraženo da sljedeći dan ide u Bjelorusiju na sastanak s Lukašenkom.

Nekoliko dana kasnije, imajući u vidu da zbog drugih obaveza nije mogao putovati dan nakon poziva, Coale je sa svojim timom bio u Litvaniji, te je prešao kopnenu granicu u Bjelorusiju.

Po prelasku granice, a u strahu od privlačenja previše pažnje, Koale i njegov tim su sa automobila skinuli diplomatske tablice, te krenuli prema Minsku.

Odmah su se zaputili ka predsjedničkoj palati gdje živi Lukašenko, te su odmah započeli dugotrajni ručak s delegacijom bjeloruskih vlasti.

Dobio savjete

Koale za Politico kaže da je dobio nekoliko savjeta prije odlaska u Bjelorusiju.

- Rekli su mi da ga šarmiram. Da se zafrkavam s njim, pa sam to i uradio. Lukašenko je počeo pričati o State Departmentu, a ja sam rekao: "Ma da, sve što oni žele je bla bla bla", i to mu se svidjelo - rekao je Koale.

Želja za boljim odnosima

Lukašenko je na Koale ostavio utisak kao pametan i snalažljiv čovjek.

- Zaista želi bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama - rekao je Koale, dodajući da se bjeloruski lider činio zainteresovanim da igra ulogu u pregovorima u vezi sa ratom u Ukrajini.

U nekom trenutku iznesena je votka, Lukašenkova lična marka, i počeli su zdravice. Bjeloruski predsjednik je nazdravio Trampu. Smith, zvaničnik State Departmenta, gurnuo je Koalea laktom da uzvrati zdravicu, kako to nalažu običaji u tom regionu. Koale je uzvratio svojom zdravicom Lukašenku, a ubrzo je počeo da brine za svoj stomak.

- Popio sam dvije čašice, nisam povratio. Treću nisam mogao da popijem - rekao je američki diplomata.

Kako je popodne odmicalo, bilo je još zdravica, a iako se malo govorilo o politici, dvojica muškaraca su se bolje upoznala. Razvijao se odnos i "sve je bilo zabavno", dodao je Koale.

Čini se da se i Lukašenku to dopalo. Nekoliko sati kasnije, američka delegacija je dobila ono po šta je došla, jer su bjeloruske vlasti predale Jurasa Ziankoviča (Yourasa), naturalizovanog američkog državljanina koji je uhapšen u Moskvi 2021. i optužen za pokušaj državnog udara protiv Lukašenka.

Razgovori su se nastavili iza kulisa tokom ljeta, i do juna je bila pokrenuta nova razmjena zatvorenika, u kojoj je 14 bjeloruskih političkih zatvorenika bilo oslobođeno.