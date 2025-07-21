Saradnik AFP-a u Gazi saopćio da ne može raditi svoj posao zbog gladi

Saradnici međunarodne novinske agencije iz Francuske Agence France-Presse, koji se nalaze u Gazi zbog manjka hrane imaju ogromnih problema u obavljanju svog posla.

Vijest o tome je potvrdila ova agencija. Kako su naveli, od osnivanja AFP-a 1944. godine, gubili su novinare u ratnim zonama, imali su povrijeđene i zatvorene novinare, ali se niko ne može sjetiti da su kolegu izgubili zbog gladi.

Sindikat novinara u saopćenju je naveo da AFP sarađuje s jednim slobodnim reporterom, tri fotografa i šest slobodnih video novinara u Pojasu Gaze.

Navodeći ime jednog od njih, Bašar Taleb, koji za agenciju radi kao fotograf, sindikat je podijelio njegovu objavu na društvenim mrežama koja prikazuje teške uslove u opkoljenoj enklavi.

- Nemam više snage da se bavim novinarstvom. Tijelo mi je mršavo i više nemam snage da hodam - napisao je Taleb (30) u objavi na Facebooku u subotu.

Brat mu pao

Također je naveo da je njegov stariji brat pao u nedjelju ujutro zbog teške gladi.

Prema navodima iz saopćenja sindikata, iako primaju mjesečnu platu, novinari AFP-a u Gazi nemaju šta kupiti ili su prisiljeni da plaćaju astronomske cijene.

Dodali su i da se novinari ne mogu kretati automobilom zbog manjka goriva, ali i zbog mogućnosti da budu meta izraelskog zračnog napada.

Pominjući i Ahlam, još jednu novinarku AFP-a, sindikat je naveo da ona želi svjedočiti sve dok bude mogla.

Ne zna hoće li preživjeti

- Svaki put kad izađem iz šatora da izvještavam o nekom događaju, obavim intervju ili dokumentujem neku činjenicu, ne znam hoću li se živa vratiti - rekla je Ahlam, naglasivši da su nedostatak hrane i vode najveći problem.

Izražavajući zabrinutost zbog sve teže situacije u kojoj se nalaze, sindikat je naveo da novinarima njihova hrabrost, koju su mjesecima posvećivali informisanju cijelog svijeta, "neće pomoći da prežive."

- U svakom trenutku možemo doznati vijest o njihovoj smrti, a to je nepodnošljivo - dodaje se u saopćenju.

Od 2. marta, Izrael je uveo potpunu blokadu Gaze, zabranivši ulazak hrane, lijekova i humanitarne pomoći. Humanitarne agencije više puta su upozorile na glad izazvanu ljudskim djelovanjem, bez ikakvih naznaka da bi se stanje moglo poboljšati.