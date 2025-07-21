Poljska planira objavu priručnika za ratno stanje: Građane će učiti kako doći do čiste vode

Priručnik o tome kako se nositi u slučaju rata ili prirodne katastrofe priprema Poljska.

To je potvrdio zvaničnik Ministarstva unutrašnjih poslova za Reuters.

On je poručio da će se priručnik objaviti s ciljem jačanja nacionalne otpornosti usred pojačane regionalne neizvjesnosti, uključujući sukob u susjednoj Ukrajini.

Reakcija na napade

Brošura od 40 stranica, pod nazivom "Vodič za sigurnost", daje savjete o tome kako doći do čiste vode, kako reagovati na zračne napade ili nestanke struje te kako pronaći skloništa, kao dio prve javne kampanje ove vrste u Poljskoj u posljednjih nekoliko decenija.

Premijer Poljske Donald Tusk je više puta upozoravao da je prijetnja globalnog rata ozbiljna i stvarna, posebno u kontekstu rata u Ukrajini i optužbi za rusku sabotažu, dezinformacije i sajber napade na Zapad.

Negacije Rusije

Rusija je više puta negirala da se bavi sabotiranjem ili sajber napadima na druge zemlje i tvrdi da nema namjeru započeti rat s NATO-om.

- Ratovi se ne dobijaju na linijama fronta. Ukrajinski primjer to vrlo jasno pokazuje – istakao je Robert Klonovski (Klonowski), zamjenik direktora ministarstva unutrašnjih poslova Poljske.

Brošura upozorava da bi tokom krize moglo doći do nestašice hrane, lijekova i goriva, saopćila je vlada.

Brošura, koja će u septembru biti objavljena online na poljskom jeziku, kasnije će biti prevedena na engleski i ukrajinski jezik, a ministarstvo planira izraditi i verzije na Brajevom pismu te verziju prilagođenu djeci.

Dostavljanje kopija

Ministarstvo planira dostaviti štampane kopije svim od 14 miliona domaćinstava u Poljskoj.

Poljska, koja graniči s Ukrajinom, Rusijom i Bjelorusijom, bila je jedan od glavnih zagovornika povećanja izdvajanja članica NATO-a za odbranu, a sama planira izdvojiti 4,7 posto bruto domaćeg proizvoda za jačanje svojih oružanih snaga u 2025. godini.