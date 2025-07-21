Muškarac preminuo nakon što ga je povukao aparat za magnetnu rezonancu: Nosio lanac težak skoro devet kilograma

Šezdesetjednogodišnji muškarac Kit Mekalister (Keith McAllister) preminuo je uslijed teških povreda koje je zadobio nakon što ga je snažno magnetsko polje aparata za magnetsku rezonancu (MRI) povuklo, jer je nosio debeli metalni lanac oko vrata.

Preminuo je u četvrtak u klinici, u Njujorku (New Yorku).

"Uvučen u mašinu"

Dan kasnije policija okruga Nasau (Nassau) saopćila je da je uvučen u aparat za magnetnu rezonancu na Long Ajlendu (Islandu). Kako navode, on je nosio "veliki metalni lanac oko vrata zbog čega je bio uvučen u mašinu".

Muškarac je 16. jula pratio suprugu Edrien Džons-Mekaliste (Adrienne Jones-McAllister) kako bi uradila skener koljena. U jednom trenutku je rekla:

"Kit, dođi mi pomozi mi da ustanem".

Prema njenim riječima, medicinski tehničar koji je upravljao ovom spravom mu je dozvolio da uđe iako je nosio metalni lanac težak skoro devet kilograma koji je koristio za trening s utezima.

Policija je potvrdila da je tada bio "usisan" u uređaj magnetskom silom nakon čega je završio u kritičnom stanju te je dan kasnije proglašen mrtvim.

Edrien je rekla za News 12 da je njen pokojni suprug doživio nekoliko srčanih udara nakon incidenta sa MRI aparatom i prije smrti. Kroz suze se prisjetila da je vidjela kako ga "mašina grabi i uvlači".

GoFundMe je pokrenula kampanju za podršku Edrien te navode da je Keith bio "vezan za mašinu skoro sat vremena prije nego što su mogli da oslobode lanac sa mašine".

Snažne sile

Ona tvrdi da ovo nije bila prva posjeta ovog klinici i da ga je osoblje i ranije vidjelo s istim lancem.

Ovi aparati imaju snažno magnetsko polje te mogu predstavljati prijetnju osobama koji nose metalne predmete.

Magneti vrše "veoma snažne sile na predmete od gvožđa, nekih čelika i drugih predmeta koji se mogu magnetizirati", napominju iz Nacionalnog instituta za biomedicinsku sliku i bioinženjering.