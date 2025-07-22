Tramp kritikovao šefa Feda kojeg je sam postavio, a za to optužuje Bajdena

Donald Tramp ponovo je uputio oštre kritike na račun predsjednika američke Centralne banke, ali je pri tome zanemario ključnu činjenicu – Džeroma Pauela (Jerome Powell) na tu je poziciju postavio upravo on.

Tokom sastanka u Ovalnom uredu prošle srijede, Tramp je kritikovao imenovanje Pauela, pogrešno sugerišući da je za to odgovoran njegov prethodnik Džo Bajden (Joe Biden).

- On je užasan, užasan predsjednik Feda. Iznenadilo me da je imenovan. Iskreno, iznenadilo me da ga je Bajden postavio i da mu je produžio mandat. - rekao je Tramp.

Iako je tačno da je Bajden 2021. godine produžio Pauelov mandat nakon završetka njegove prve četverogodišnje funkcije, Tramp je bio taj koji ga je nominovao za predsjednika Federalnih rezervi još 2017, tokom svog prvog predsjedničkog mandata.

Od pohvala do otvorenih napada

U govoru 2. novembra 2017. godine, Tramp je izjavio da želi da Pauel vodi Federalne rezerve jer vjeruje da će osigurati "odgovornu monetarnu politiku i razborit nadzor nad bankarskim sistemom".

- Nominovao sam Pauela za našeg sljedećeg predsjednika Feda i to je veoma važno jer će upravo on pružiti takvu vrstu vođstva. On je snažan. Predan je. Pametan je. I ako ga Senat potvrdi, iskoristit će svoje izuzetne sposobnosti i iskustvo kako bi vodio nezavisnu centralnu banku naše zemlje, koja ima ključnu odgovornost za postavljanje monetarne politike i nadzor nad cijelim bankarskim sistemom - rekao je tada Tramp.

Tramp je dodao: "Siguran sam da Džej ima mudrost i vođstvo potrebno da vodi našu ekonomiju kroz sve izazove s kojima bi se mogla suočiti."

Pauel je potvrđen u Senatu u januaru 2018. s 84 glasa za i 13 protiv, a dužnost predsjednika Feda preuzeo je 5. februara te godine.

Tramp sada želi novog šefa Feda

Osam godina kasnije, Tramp sada otvoreno izražava želju da smijeni Pauela, što je izazvalo kritike iz redova obje političke partije. Prema više izvještaja američkih medija, Tramp razmatra i kako ga eventualno prisilno ukloniti s te funkcije.

Agencija Associated Press upozorava da bi takav potez ozbiljno narušio povjerenje u nezavisnost Feda, institucije koja bi trebalo da bude izvan dnevne politike i da djeluje u cilju očuvanja stabilnosti američke ekonomije.

- Tržišta očekuju nezavisnu centralnu banku - rekao je republikanski senator iz Južne Dakote Majk Rounds (Mike Rounds), prenosi AP.

- I ako bi makar na trenutak pomislili da nije nezavisna, to bi bacilo sjenku na prognoze i narušilo integritet odluka koje banka donosi - dodaje se.

Nezadovoljstvo zbog kamata

Glavna zamjerka koju Tramp ima prema Pauelu, prema pisanju The New York Timesa, odnosi se na navodno odbijanje snižavanja kamatnih stopa. Ipak, odluku o visini kamata ne donosi isključivo Puel, već Odbor za otvoreno tržište Feda, koji čini 12 članova.

Tramp svoje kritike iznosi u trenutku kada se američka ekonomija suočava s nizom neizvjesnosti, dijelom izazvanih trgovinskim ratom koji je eskalirao uvođenjem carina upravo tokom njegovog predsjedničkog mandata.