Dramatično upozorenje iz Gaze: Novinari bi mogli umrijeti od gladi

Novinari koji rade za novinsku agenciju AFP u Pojasu Gaze suočavaju se s ekstremnom nestašicom hrane i rizikom od smrti od gladi, zbog potpune izraelske blokade i kontinuiranih vojnih udara, upozorilo je u ponedjeljak Udruženje novinara francuske novinske agencije.

U hitnom i dramatičnom apelu, Sindikat novinara AFP-a (SDJ) poručio je: "Nećemo dozvoliti da naši saradnici umiru pred našim očima."

- Od osnivanja AFP-a u augustu 1944. izgubili smo novinare u sukobima, imali ranjene i zarobljene, ali niko od nas se ne može sjetiti da je ikada vidio kolegu kako umire od gladi - objavljeno je na mreži X, uz saopćenje sindikata.

Prema podacima iz saopćenja, AFP trenutno sarađuje s jednim reporterom, tri fotografa i šest slobodnih video-novinara u Pojasu Gaze. Jedan od njih je fotograf Bašar Taleb (Bashar Taleb), čiju su objavu podijelili.

- Više nemam snage da radim medijski posao. Tijelo mi je iscrpljeno, nemam više snage ni da hodam - napisao je tridesetogodišnji Taleb u Facebook objavi u subotu. Dodao je da je njegov stariji brat pao u nesvijest u nedjelju ujutro zbog ekstremne gladi.

Sindikat navodi da novinari iako primaju mjesečne plate, nemaju šta da kupe niti mogu da plate enormno visoke cijene osnovnih potrepština. Agencija više ne koristi ni službena vozila jer nema goriva, što dodatno onemogućava izvještavanje s terena.

Kretanje automobilima dodatno je rizično – sindikat upozorava da to može značiti da novinari postaju mete izraelskih zračnih udara.

U saopćenju je spomenuta i novinarka Ahlam, koja je poručila da želi "svjedočiti dokle god bude mogla".

- Svaki put kada izađem iz šatora da bih izvještavala o nekom događaju, radila intervju ili dokumentovala činjenice, ne znam hoću li se vratiti živa - rekla je Ahlam i dodala da je nedostatak hrane i vode najveći problem.

Sindikat izražava duboku zabrinutost zbog pogoršanja situacije, navodeći da hrabrost koju su novinari mjesecima pokazivali izvještavajući za cijeli svijet "neće im pomoći da prežive".

"Rizikujemo da svakog trenutka saznamo za njihovu smrt, i to je nepodnošljivo", poručili su.

Izrael je 2. marta uveo potpunu blokadu Gaze, onemogućivši ulazak hrane, lijekova i pomoći. Humanitarne organizacije već mjesecima upozoravaju na glad izazvanu ljudskim djelovanjem, ali bez ikakvih znakova poboljšanja.