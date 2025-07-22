Ministri unutrašnjih poslova EU sastaju se kako bi razgovarali o strožoj migracijskoj politici

Ministri unutrašnjih poslova zemalja EU sastaju se u utorak u Kopenhagenu kako bi razgovarali o evropskoj migracijskoj i sigurnosnoj politici.

Očekuje se da će se razgovori fokusirati na repatrijaciju odbijenih tražilaca azila, borbu protiv ilegalnih migracija i borbu protiv organizovanog kriminala i trgovine drogom.

Ministri također imaju za cilj razgovarati o tome kako Evropska unija može postati otpornija na migracijske krize.

Poseban fokus je na poboljšanju evropskog sistema repatrijacije. To uključuje moguće uspostavljanje centara za repatrijaciju izvan EU i jaču ulogu agencije za zaštitu granica Frontex.