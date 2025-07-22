Porastao broj poginulih nakon pada vojnog aviona na školu

Najmanje 27 osoba je poginulo, a 88 ih je povrijeđeno nakon što se vojni trenažni avion bangladeških zračnih snaga srušio na školski i univerzitetski kampus u Dhaki, saopćili su zvaničnici.
Avion F-7 BGI srušio se ubrzo nakon polijetanja u ponedjeljak oko 13 sati iz vojne baze Kurmitola u glavnom gradu, tokom rutinske trenažne misije. Vojni izvori su naveli da je do nesreće došlo zbog tehničkog kvara na letjelici.
- Prema dosadašnjim informacijama, 27 ljudi je poginulo, a 88 osoba, uključujući djecu, hospitalizirano je s opekotinama - izjavio je Sajedur Rahman (Sayedur Rahman), posebni pomoćnik glavnog zdravstvenog savjetnika.
Vlada Bangladeša proglasila je dan žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja, a u svim vjerskim objektima održane su posebne molitve. Iz vojske je potvrđeno da je i pilot poginuo u nesreći, te je formiran istražni odbor koji će utvrditi uzroke tragedije.
F-7 BGI je najmodernija verzija kineskog borbenog aviona Chengdu J-7/F-7. Bangladeš je 2011. godine potpisao ugovor o nabavci 16 ovih aviona, a posljednji primjerci su isporučeni 2013. godine.
Ova nesreća dolazi samo nekoliko sedmica nakon što se avion kompanije Air India srušio na studentski dom medicinskog fakulteta u Ahmedabadu, u susjednoj Indiji. U toj tragediji je poginulo 241 od 242 putnika, te još 19 osoba na tlu, što je najsmrtonosnija avionska nesreća u svijetu u posljednjih deset godina.