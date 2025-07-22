Porastao broj poginulih nakon pada vojnog aviona na školu

Najmanje 27 osoba je poginulo, a 88 ih je povrijeđeno nakon što se vojni trenažni avion bangladeških zračnih snaga srušio na školski i univerzitetski kampus u Dhaki, saopćili su zvaničnici.

Avion F-7 BGI srušio se ubrzo nakon polijetanja u ponedjeljak oko 13 sati iz vojne baze Kurmitola u glavnom gradu, tokom rutinske trenažne misije. Vojni izvori su naveli da je do nesreće došlo zbog tehničkog kvara na letjelici.

- Prema dosadašnjim informacijama, 27 ljudi je poginulo, a 88 osoba, uključujući djecu, hospitalizirano je s opekotinama - izjavio je Sajedur Rahman (Sayedur Rahman), posebni pomoćnik glavnog zdravstvenog savjetnika.