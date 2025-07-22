Trampova odmazda novinarima: Zabrana putovanja zbog Epstina

U još jednom otvorenom sukobu s medijima, Donald Tramp (Trump) je zabranio novinarima The Wall Street Journala da putuju s njim u Škotsku, isključujući ih iz zvanične novinarske pratnje (press poola). Odluka je uslijedila nakon što je ovaj renomirani list objavio tekst o navodnoj seksualno sugestivnoj čestitki koju je Trump poslao osuđenom seksualnom prijestupniku Džefriju Epstinu (Jeffreyju Epsteinu) za njegov 50. rođendan.

Prema izvještaju The Daily Beast i The Guardian, Trumpova administracija je ukazala da novinari WSJ-a nisu poželjni na predstojećem putovanju na njegove golf terene u Škotskoj, jer je članak o Epstinu “lažan, klevetnički i politički motivisan”. Uz to, Tramp je najavio tužbu protiv vlasnika lista, milijardera Ruperta Merdoka (Murdocha), u iznosu od čak 10 milijardi dolara, zbog štete nanesene njegovom ugledu.

Selektivna cenzura

Spornu objavu WSJ-a potpisuje novinar Majkl Rodfild (Michael Rothfeld), a tekst se oslanja na dokumente iz FBI-evih arhiva i svjedočenja iz krivičnih istraga vođenih protiv Epstina. U središtu pažnje je čestitka iz 2003. godine, koju je navodno Tramp potpisao s eksplicitnim crtežom gole žene i porukom: „Happy Birthday — and may every day be another wonderful secret.” Tramp je ove tvrdnje demantirao, a njegov pravni tim najavio je „agresivnu pravnu reakciju protiv pokušaja blaćenja predsjednika“.

Odluka o isključenju novinara WSJ-a iz predsjedničkog press poola izazvala je val reakcija među novinarskim udruženjima. White House Correspondents’ Association (WHCA) je izrazila zabrinutost, poručujući da se radi o „ozbiljnom napadu na slobodu medija“.

- Odmazda protiv legitimnih novinarskih redakcija zbog njihovog izvještavanja nije prihvatljiva u demokratskom društvu- navodi se u saopćenju.

Ovo nije prvi put da Trump pokušava disciplinirati medije. Tokom prethodnih godina, poznato je da je isključivao pojedine novinare s konferencija za štampu, a u jednom slučaju zabranio Associated Press-u pristup zbog, kako je naveo, “nepatriotskog izražavanja”.

Pravna igra

Tramp je podnio tužbu protiv izdavača WSJ-a i Merdoka lično, zahtijevajući 10 milijardi dolara odštete. Pravnici upozoravaju da se radi o klasičnom primjeru SLAPP tužbe (Strategic Lawsuit Against Public Participation), kojom se cilja da se zastraše mediji i obeshrabre kritički tekstovi.

Međutim, mnogi analitičari ističu da ovakav potez može imati suprotan efekt – dodatno skrenuti pažnju javnosti na Trumpove veze s Epsteinom, što je tema koja godinama izaziva spekulacije.

Dok se Tramp priprema za posjetu svojim luksuznim terenima u Turnberiju i Aberdinu (Turnberryju i Aberdeenu), sjena Epsteina i dalje ga prati. I dok republikanska baza ostaje uglavnom lojalna, liberalni mediji i dio javnosti pitaju: zašto svaki put kada se pojavi priča o Epstinu, Tramp odgovara napadom?