UPOZORENJE TEHERANU

Tramp poručio da će SAD ponovo napasti iranske nuklearne lokacije "ako bude potrebno"

Učinit ćemo to ponovo, rekao je Tramp nakon što je iranski ministar vanjskih poslova priznao da su tri nuklearna postrojenja teško oštećena

Donald Tramp. AP

Anadolija

22.7.2025

Američki predsjednik Donald Tramp branio je američke napade prošlog mjeseca na tri iranska nuklearna postrojenja, upozoravajući Teheran da će Vašington ponovo napasti "ako bude potrebno", javlja Anadolu.

- Učinit ćemo to ponovo, ako bude potrebno - napisao je Trump u na platformi Truth Social, reagujući na primjedbe iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija da su postrojenja "ozbiljno oštećena".

- Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi o iranskim nuklearnim lokacijama: "Šteta je vrlo velika, uništena su'. Naravno da jesu, baš kao što sam rekao" - napisao je Trump, pozivajući CNN da otpusti jednog od svojih novinara i optužujući mrežu da umanjuje uspjeh američkih pilota koji su "uništili lokacije".

Aragči: Ne odustajemo

CNN je citirao ranu procjenu američkih obavještajnih službi koja je sugerirala da su američki napadi unazadili iranski nuklearni program samo za nekoliko mjeseci, a ne uništili ga.

Aragčijeva izjava uslijedila je tokom intervjua za Breta Baiera iz Fox Newsa, gdje je rekao: "Naša postrojenja su oštećena – ozbiljno oštećena, obim štete sada procjenjuje naša organizacija za atomsku energiju."

Ministar vanjskih poslova također je signalizirao da Iran nema namjeru odustati od svog programa obogaćivanja urana.

- Ne možemo odustati od obogaćivanja jer je to dostignuće naših vlastitih naučnika. A sada, više od toga, to je pitanje nacionalnog ponosa - rekao je za Fox.

Nova runda pregovora

Ova izjava uslijedila je u trenutku kada će se u petak u Istanbulu, u Turskoj, održati nova runda nuklearnih pregovora između Irana i tri evropske zemlje poznate kao E3 – Velike Britanije, Francuske i Njemačke.

Razgovori između Teherana i SAD-a vodili su se putem omanskih posrednika sve do iznenadnog napada Izraela na Iran 13. juna, koji je izazvao 12-dnevni rat.

Napad se dogodio samo dva dana prije planirane šeste runde nuklearnih pregovora u glavnom gradu Omana, Muscatu.

SAD se pridružio izraelskom ratu protiv Irana 22. juna, napavši tri iranska nuklearna postrojenja.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
