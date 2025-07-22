Najmanje šest osoba povrijeđeno, uključujući dijete, u ruskom zračnom napadu na Sumi

Najmanje šest osoba, uključujući jedno dijete, povrijeđeno je 22. jula u ruskom zračnom napadu usmjerenom na sjeveroistočni ukrajinski grad Sumi, prema podacima Državne službe za hitne slučajeve Ukrajine.

Prema početnim izvještajima, pet stambenih zgrada, 18 vozila i trgovački centar pretrpjeli su štetu u napadu.

Ekipe hitne pomoći upućene su na mjesto događaja, gdje su evakuirale stanovnike iz oštećenih zgrada, ugasile požare i pokrenule sveobuhvatnu inspekciju pogođenog područja.

Rusija je započela svoju "specijalnu vojnu operaciju" 24. februara 2022. godine i tvrdila da je njen cilj zaštita ljudi u istočnoj regiji Ukrajine.

Od tada su milioni raseljeni, hiljade su izgubile svoje domove, a stotine medicinskih i obrazovnih ustanova su uništene.