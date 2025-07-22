Rusi zauzeli dio Pokrovska: Ukrajinska odbrana pod pritiskom

Ruske snage ušle su u Pokrovsk, strateški važan grad oko kojeg mjesecima traju intenzivne borbe. Iako se radi o ograničenom prodoru, ovaj potez može biti znak da ukrajinska odbrana slabi.

Vojnici s kojima je razgovarala Ukrainska Pravda otkrili su da su prvi prodori ruske pješačke jedinice u Pokrovsk zabilježeni prije pet dana, 17. jula. Ukrajinske snage još nisu uspjeli izbaciti neprijatelja iz grada. Do večeri 21. jula, izvještaj DeepStatea pokazuje da je operacija čišćenja ruskih diverzanata i dalje u toku.

- Prije nekoliko dana neprijatelj je iskoristio priliku – zbog iscrpljenosti jedne ukrajinske brigade i pogrešne procjene situacije – te se probio u grad preko mjesta Zvirove. Kriza je brzo riješena zahvaljujući hrabrosti pripadnika 155. samostalne mehanizirane brigade i 68. lovačke brigade, kako bi se spriječila veća katastrofa - navodi DeepState.

Šta je DeepState?

DeepState je volonterska grupa ukrajinskih vojnih analitičara i IT stručnjaka koja vodi jednu od najpraćenijih interaktivnih vojnih mapa rata u Ukrajini. Njihove detaljne analize često prenose i mediji, a unatoč tome što nisu službeni izvor ukrajinske vojske, smatraju se pouzdanim.

Prema njihovim podacima, Rusi planiraju učvrstiti položaje, čekati pojačanja i preuzeti kontrolu nad Ulicom branitelja Ukrajine.

Do večeri 21. jula potraga i uništavanje ruskih diverzanata i dalje traje.

- Nažalost, imamo i gubitke. Sve je više incidenata prijateljske vatre – svi su bili svjesni prisutnosti diverzanata, ali malo ko je znao njihove tačne rute ili pozicije. U takvim situacijama potreban je pribran pristup - dodaju analitičari.

Također, na internetu su se pojavile snimke koje prikazuju rusku zasjedu ukrajinskih vojnika na raskrsnici Ulice Ševčenka i Ulice branitelja Ukrajine.

Važan grad

Pokrovsk je važan grad u istočnoj Ukrajini, smješten na zapadu Donjecke oblasti, na granici ratom pogođene zone Donbasa i stabilnijih područja prema zapadu. Prije rata bio je regionalno prometno središte s važnom željezničkom i cestovnom infrastrukturom, a danas je jedan od ključnih ukrajinskih gradova u regiji.

Njegova blizina bojištu daje mu strateški značaj, jer kontrola nad gradom omogućava bolju odbranu zapadnog Donbasa, ali i potencijalno otvara put ruskim snagama dublje u Ukrajinu.

Tokom rata, Pokrovsk je postao logistički i humanitarni centar – mjesto evakuacije civila, koordinacije pomoći i prihvata izbjeglica, te važno čvorište za ukrajinsku vojsku.

Istovremeno, grad je česta meta ruskih raketnih i dronovskih napada kojima se nastoji oslabiti ukrajinska logistika i zastrašiti stanovništvo. U simboličkom smislu, Pokrovsk je znak otpora ruskom pokušaju potpune okupacije Donjecke oblasti, čineći njegovu odbranu politički značajnom.