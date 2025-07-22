WFP: Trećina stanovništva Gaze nije jela nekoliko dana zbog izraelske opsade

Trećina stanovništva Gaze nije jela nekoliko dana zbog izraelske blokade palestinske enklave, saopćio je Svjetski program za hranu (WFP), javlja Anadolu.

- Kriza gladi u Gazi dostigla je nove i zapanjujuće nivoe očaja, pri čemu trećina stanovništva ne jede više dana zaredom - rekao je u Ross Smith, direktor WFP-a za spremnost i odgovor na vanredne situacije.

Prema procjenama WFP-a, četvrtina stanovništva u Gazi suočava se sa uslovima sličnim gladi, jer 100.000 žena i djece pati od akutne pothranjenosti.

Od 2. marta, Izrael je zatvorio sve prelaze u Gazu, zaustavljajući ulazak hrane, lijekova i humanitarne pomoći.

Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo je da je namjerna izraelska politika izgladnjivanja dovela do smrti 86 Palestinaca, uključujući 76 djece, od oktobra 2023. godine zbog gladi i pothranjenosti.