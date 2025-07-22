Načelnik izraelske vojske: "Rat protiv Irana nije završen"

Iran i njegova osovina i dalje su u našem fokusu, rekao je Zamir

Ejal Zamir. Platforma X

Anadolija

22.7.2025

Načelnik Generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir izjavio je u utorak da rat protiv Irana nije završen, javlja Anadolu.

- Iran i njegova osovina i dalje su u našem fokusu. Kampanja protiv Irana nije gotova - rekao je Zamir tokom vojne procjene situacije, navodi se u saopćenju izraelske vojske.

Zamir je također rekao da je rat u Pojasu Gaze "jedan od najsloženijih koje je izraelska vojska ikada vodila".

- Plaćamo visoku cijenu u borbi - kazao je.

- Nastavit ćemo sa operacijama kako bismo ostvarili ciljeve: povratak talaca i razbijanje Hamasa - dodao je.

# IZRAEL
# IRAN
# EYAL ZAMIR
