Tramp optužio Obamu, Bajdena i Klinton za orkestriranje "zločina stoljeća" u istrazi o miješanju Rusije u izbore

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) optužio je Baraka Obamu (Barack Obama), Džoa Bajdena (Joe Biden) i Hilari Klinton (Hillary Clinton) za orkestriranje "zločina stoljeća" izmišljanjem istrage o miješanju Rusije kako bi potkopali njegovu pobjedu na izborima 2016. godine, javlja Anadolu.

- Sam Obama je proizveo prevaru o Rusiji, Rusiji, Rusiji. Kriva Hilari, Uspavani Džo i brojni drugi su učestvovali u ovom zločinu vijeka - Tramp je napisao na Truth Social u ponedjeljak.

- Neoboriv dokaz. Velika prijetnja našoj zemlji - dodao je.

Trampove izjave dolaze nakon što je Ministarstvo pravde SAD-a primilo krivičnu prijavu od bivše kongresmenke Tulsi Gabard (Gabbard), u kojoj se tvrdi da su visoki zvaničnici iz Obamine ere kovali "izdajničku zavjeru" s ciljem potkopavanja Trampove pobjede na izborima 2016. godine i dovođenja u pitanje demokratskog procesa.

Obama i njegovi zvaničnici nacionalne sigurnosti postavili su "temelje za ono što je u suštini bio višegodišnji puč protiv" Trampa nakon njegove pobjede 2016. godine nad bivšom državnom sekretarkom Hilari Klinton, navodno fabrikujući obavještajne podatke kako bi implicirali da je Rusija pokušala da se miješa u izbore, rekla je Gabard u saopćenju u petak.

Zvaničnici iz Obamine ere navodno su davali obmanjujuće informacije medijima poput "The Washington Posta", tvrdeći da je Rusija koristila cyber taktike da se miješa ili utiče na ishod izbora, tvrdi Gabard.

Nakon objavljivanja dokumenta, Tramp je također objavio video na Truth Social-u u kojem su demokratski lideri rekli: "Niko nije iznad zakona", a završava se video snimkom Obaminog hapšenja u Ovalnom kabinetu, generisanim umjetnom inteligencijom.