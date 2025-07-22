Predsjednik Brazila kritikovao Trampa: "Nije on car svijeta"

Predsjednik Brazila Luiz Inacio Lula da Silva oštro je reagovao na trgovinske prijetnje Donalda Trampa, poručivši da američki predsjednik nije izabran za "cara svijeta", nego za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

U ekskluzivnom intervjuu za CNN, Lula je naglasio da je Tramp prekršio diplomatske protokole i istakao da sudbina bivših lidera ne smije biti predmet bilo kakvih trgovinskih pregovora.

Kritikovao je i Trampovu ulogu u napadu na Capitol 6. januara 2021. godine, rekavši: "U Brazilu bi neko za takvo ponašanje bio procesuiran."

Lula je dodao kako je isprva mislio da Trampova prijetnja o uvođenju carina nije ozbiljna, ali je poručio da je Brazil sada spreman odgovoriti istom mjerom ako Sjedinjene Američke Države uvedu nove trgovinske barijere.

Iako je SAD prošle godine ostvario trgovinski suficit s Brazilom u iznosu od 6,8 milijardi dolara – što se uklapa u Trampove ekonomske ciljeve – moguće brazilske kontramjere, poput carina od 50 posto na američke avione, gorivo i električnu opremu, mogle bi teško pogoditi važne američke industrije.