Tramp povlači SAD iz UNESCO-a: "Podržavaju 'woke' ideologiju, djeluju protiv Izraela i zdravog razuma"

Predsjednik Donald Tramp odlučio je povući Sjedinjene Američke Države iz Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), navodeći da ta institucija promiče "antiamerički, antiizraelski i woke program", objavio je The New York Post.

Tramp je još u februaru naredio 90-dnevnu reviziju američkog članstva u UNESCO-u, s posebnim fokusom na ispitivanje "antisemitizma i antiizraelskih stavova unutar organizacije".

Nakon provedene revizije, zvaničnici administracije izrazili su zabrinutost zbog UNESCO-ovih politika raznolikosti, jednakosti i inkluzije (DEI), kao i navodnog pro-palestinskog i prokineskog pristupa.

- Predsjednik Tramp je odlučio povući Sjedinjene Države iz UNESCO-a – koji podržava "woke", podijeljene kulturne i društvene ciljeve koji su potpuno u suprotnosti sa zdravim razumom i politikama za koje su Amerikanci glasali u novembru - izjavila je zamjenica portparola Bijele kuće Ana Keli (Anna Kelly).

"Amerika na prvom mjestu"

- Predsjednik će uvijek stavljati Ameriku na prvo mjesto i osigurati da članstvo naše zemlje u svim međunarodnim organizacijama bude u skladu s našim nacionalnim interesima - dodala je.

UNESCO je 2023. godine objavio "alat za borbu protiv rasizma", kojim je pozvao države članice da usvoje antirasističke politike i da postanu predvodnici u zagovaranju društvene pravde. Godinu poslije pokrenuta je inicijativa "Transformacija muškosti" ("Transforming MEN’talities"), što je Bijela kuća ocijenila kao dio ideološke agende.

Zvaničnici Trampove administracije optužuju UNESCO da kroz svoj Izvršni odbor gura antiizraelske i antijevrejske poteze, uključujući i odluke da se određena jevrejska sveta mjesta proglase "palestinskom svjetskom baštinom".

Prema pisanju NYPost-a, UNESCO često koristi izraz da je Palestina "okupirana od strane Izraela", dok se u rezolucijama osuđuje izraelski rat protiv Hamasa, bez kritike na račun te terorističke grupe u Gazi.

Uticaj Kine

SAD također izražavaju zabrinutost zbog uticaja koji Kina ima unutar organizacije. "Kina je iskoristila svoj uticaj unutar UNESCO-a kako bi unaprijedila globalne standarde koji su povoljni za kineske interese", rekao je jedan zvaničnik Bijele kuće.

Kineska komunistička partija, dodaju, koristi tu poziciju da umanji historijsku ulogu manjina, poput Ujgura, u vlastitoj prošlosti.

Tramp je prvi put naredio povlačenje SAD iz UNESCO-a 2017. godine, a tadašnji razlozi bili su slični. Njegov prethodnik Džo Bajden (Joe Biden) je 2023. godine vratio SAD u članstvo, uz obećanje da će isplatiti više od 600 miliona dolara dugova nastalih od 2011, kada su Amerikanci prestali s doprinosima nakon što je Palestina primljena kao članica.

SAD su se prvi put povukle iz UNESCO-a još 1983. godine, tokom mandata Ronalda Regana (Ronald Reagan), uz obrazloženje da je organizacija postala "pretjerano politizirana, neprijateljska prema slobodnom tržištu i slobodnoj štampi", te da je pokazala "neodgovorno budžetsko širenje".