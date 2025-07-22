

GLOBALNA SIGURNOST

SAD nakon 17 godina ponovo rasporedio nuklearno oružje u Velikoj Britaniji

Po prvi put nakon 17 godina, američko nuklearno oružje vraćeno je u britansku bazu RAF Lakenheath

A. H. K.

22.7.2025

Sjedinjene Američke Države su po prvi put od 2008. godine vratile nuklearno oružje na tlo Ujedinjenog Kraljevstva, tačnije u vojnu bazu RAF Lakenheath u Safolku (Suffolku). 

Vijest je objavio britanski list The Telegraph, pozivajući se na dokumente američkog Ministarstva odbrane koji otkrivaju da je baza već pripremljena za raspoređivanje moderniziranih nuklearnih bombi B61-12 koje će moći nositi avioni F‑35A.

Kako prenosi The Times, potez je dio šire NATO strategije jačanja odvraćanja prema Rusiji u uslovima intenzivne geopolitičke nestabilnosti i rata u Ukrajini.

Međutim, iz Moskve je odmah stigla oštra reakcija. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je riječ o „opasnoj eskalaciji“ i „direktnoj prijetnji svjetskoj sigurnosti“.

- Sjedinjene Države i njihovi saveznici nastavljaju militarizaciju Evrope. Vraćanje nuklearnog oružja na britansko tlo narušava stratešku stabilnost i primorava Rusiju da preduzme kontramjere - izjavio je Peskov, a prenosi Reuters.

U odgovoru na pitanje novinara, ruski senator Aleksej Puškov ocijenio je potez kao „simbol povratka u najopasnije godine Hladnog rata“, upozorivši da se Zapad „igra vatrom u doba krize“.

Prema informacijama The Telegrapha, u bazi RAF Lakenheath u toku su infrastrukturna unapređenja, uključujući izgradnju posebnih skloništa za nuklearne bombe i sigurnosnih sistema koji omogućuju kontrolisano skladištenje i brzo aktiviranje oružja.

