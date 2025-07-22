SAD nakon 17 godina ponovo rasporedio nuklearno oružje u Velikoj Britaniji

Sjedinjene Američke Države su po prvi put od 2008. godine vratile nuklearno oružje na tlo Ujedinjenog Kraljevstva, tačnije u vojnu bazu RAF Lakenheath u Safolku (Suffolku).

Vijest je objavio britanski list The Telegraph, pozivajući se na dokumente američkog Ministarstva odbrane koji otkrivaju da je baza već pripremljena za raspoređivanje moderniziranih nuklearnih bombi B61-12 koje će moći nositi avioni F‑35A.

Kako prenosi The Times, potez je dio šire NATO strategije jačanja odvraćanja prema Rusiji u uslovima intenzivne geopolitičke nestabilnosti i rata u Ukrajini.

Međutim, iz Moskve je odmah stigla oštra reakcija. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je riječ o „opasnoj eskalaciji“ i „direktnoj prijetnji svjetskoj sigurnosti“.