Fidan: Turska će intervenisati ako se pokuša podjela Sirije

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je u utorak da će Turska svaki pokušaj podjele ili destabilizacije Sirije smatrati direktnom prijetnjom svojoj nacionalnoj sigurnosti i da će u tom slučaju intervenisati.

- Izrael vodi politiku kojom želi oslabiti svoju regiju i zadržati je u haosu - rekao je Fidan na zajedničkoj konferenciji za medije s ministricom vanjskih poslova Salvadora, Aleksanderom Hilom (Alexandrom Hill), u Ankari.

Fidan je optužio Izrael da ne želi stabilnu državu u svom susjedstvu i da mu je cilj podjela Sirije.

Sukobi su 13. jula izbili između arapskih beduinskih plemena i naoružanih pripadnika Druza u gradu Suvejda (Suwayda), a nasilje je eskaliralo izraelskim zračnim udarima na vojne ciljeve i infrastrukturu u Damasku.

Izrael je te napade opravdao navodnom zaštitom druzijskih zajednica, iako su većina vođa druza u Siriji javno odbacili svako strano miješanje i potvrdili svoju posvećenost jedinstvenoj sirijskoj državi.

Kao odgovor na eskalaciju sukoba, sirijska vlada je u Suwaydi postigla četiri dogovora o prekidu vatre, a posljednji je sklopljen u subotu.

Nova sirijska vlada pokušava uspostaviti red u cijeloj zemlji otkako je bivši predsjednik Bašar al-Asad (Bashar al-Assad) smijenjen 8. decembra 2024. godine.