Merc pod pritiskom da promijeni politiku prema Izraelu: Nije podržao zajedničku izjavu EU o Gazi

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) pod pritiskom je da zauzme odlučniji stav prema Izraelu.

Članovi njegove vlastite koalicije pozivaju Berlin da se pridruži izjavi desetina zapadnih zemalja koje osuđuju nehumano ubijanje Palestinaca.

Kako piše Reuters, Merc, koji predvodi njemačku demokršćansku stranku CDU, sve je kritičniji prema Izraelu. Ipak, Njemačka je bila primjetno odsutna iz zajedničke izjave koju su u ponedjeljak izdale EU i 28 zapadnih zemalja, uključujući Veliku Britaniju i Francusku, a kojom se od Izraela traži da odmah prekine rat.

Isporuka pomoći

Te su zemlje osudile ono što nazivaju "kap po kap isporukom pomoći" Palestincima u Gazi i navele da je "užasavajuće" što je više od 800 civila ubijeno dok su pokušavali doći do pomoći.

Ministrica za međunarodni razvoj u Mercovoj vladi Rim Alabali Radovan (Reem) i članica SPD-a, koalicionog partnera iz redova socijaldemokrata, izjavila je u utorak da nije zadovoljna odlukom Njemačke da ne potpiše tu izjavu.

- Zahtjevi u pismu koje su 29 partnera uputili izraelskoj vladi su mi razumljivi. Voljela bih da se Njemačka pridružila signalu koji su poslali tih 29 partnera – izjavila je ona.

Mercov kabinet navodi da je njemačka kritika Izraela slična onoj drugih saveznika. Merc je u utorak izjavio da je premijeru Benjaminu Netanjahuu (Netanyahuu) "vrlo jasno i eksplicitno rekao da ne dijelimo politiku izraelske vlade prema Gazi".

- Iznad svega, vidimo veliko stradanje civilnog stanovništva tamo. Zato želim još jednom obnoviti svoj poziv da se zaista pruži neophodna humanitarna pomoć civilnom stanovništvu u Pojasu Gaze. Način na koji izraelska vojska tamo djeluje nije prihvatljiv – izjavio je Merc.

Vladin portparol Stefan Kornelius izjavio je da, iako Njemačka nije potpisala zajedničku deklaraciju, Merz i njegova ministrica vanjskih poslova "iznijeli su vrlo kritične stavove o djelovanju Izraela u Gazi, i po sadržaju i po značaju, rekli su istu stvar."

- Njihove izjave ni na koji način nisu slabije od zajedničke deklaracije - rekao je Kornelius.

Pristup Izraelu

Međutim, odluka da se Njemačka ne potpiše deklaraciju dolazi nakon višemjesečne politike suzdržanosti u javnom kritikovanju izraelskih akcija.

Njemački zvaničnici navode da njihov pristup Izraelu proizlazi iz posebne odgovornosti, poznate kao Staatsräson, koja proističe iz naslijeđa nacističkog Holokausta. Vjeruju da više mogu postići putem diplomatskih kanala nego javnim izjavama.

Njemačke izjave o Gazi obično uključuju zahtjev za hitno oslobađanje talaca koje drži Hamas. Zajednička izjava koju Merc ove sedmice nije potpisao nije sadržavala takav zahtjev, iako je navedeno da taoci trpe sve gore uslove.

Merc je jedan od rijetkih evropskih lidera koji je javno ponudio da ugosti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bez njegovog hapšenja po nalogu za ratne zločine koji je izdao Međunarodni krivični sud u Hagu.

Izrael odbacuje optužbe protiv Netanjahua i tvrdi da su politički motivirane. Međunarodni krivični sud navodi da su sve zemlje potpisnice osnivačkog statuta suda, uključujući svih 27 članica EU, obavezne da uhapse Netanjahua ukoliko uđe na njihov teritorij.

Situacija u Gazi

Kritičari Mercovog pristupa, uključujući članove koalicionog SPD-a, tvrde da naslijeđe holokausta ne može biti izgovor za ignorisanje izraelskih zločina, te da se, naprotiv, poslijeratni moto "nikad više" sada mora odnositi i na Gazu.

- Situacija u Gazi je katastrofalna i predstavlja humanitarni ponor - navodi se u zajedničkoj izjavi dvojice visokih SPD zastupnika, portparola za vanjsku politiku Adisa Ahmetovića i izvjestioca za Bliski istok Rolfa Muceniha (Mützenicha), koji su pozvali Berlin da se pridruži zajedničkoj deklaraciji.

Za Izrael bi trebale uslijediti "jasne i neposredne posljedice", uključujući suspenziju sporazuma koji reguliše odnose EU i Izraela, te obustavu izvoza oružja Izraelu koje se koristi u kršenju međunarodnog prava, rekli su oni.