Erdoan poručio: "Ko god šuti o genocidu u Gazi, saučesnik je"

Ko god šuti o genocidu u Gazi, "saučesnik je u zločinima protiv čovječanstva" koje je počinio Izrael, rekao je to turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) danas.

Poručio je da će Turska nastaviti „da drži izraelski genocid nad narodom Gaze, koji daleko nadmašuje nacistički, na dnevnom redu cijelog čovječanstva“.

On se prisutnima obratio govoreći na ceremoniji otvaranja Međunarodnog sajma odbrambene industrije (IDEF) u Istanbulu.

- Naš cilj je da što prije uspostavimo prekid vatre. Dozvoljavanje ulaska humanitarne pomoći u Gazu je još jedan prioritet - rekao je i dodao:

- Patnja djece u Gazi, koja su sama kost i koža, jer nije dozvoljen ulazak humanitarne pomoći, naša je briga".

Erdoan je poručio da "niko ko ima i trunku ljudskog dostojanstva ne može prihvatiti ovu okrutnost u kojoj desetine nevinih ljudi umiru svaki dan jer ne mogu pronaći zalogaj hljeba ili gutljaj vode".

- U ovim mračnim danima, kada su počele masovne smrti od gladi, pozivam cijelu međunarodnu zajednicu da se ujedini na strani čovječanstva - naglasio je.

O turskoj odbrambenoj industriji, Erdoan je rekao da je zemlja prevazišla "embargo, dvostruke standarde i diplomatske pritiske" kako bi postala globalna sila, ostavljajući trag na globalnom tržištu svojom odbrambenom industrijom.

- Stopa domaće proizvodnje u našoj odbrambenoj industriji sada je premašila 80 posto - dodao je.

Erdoan je također napomenuo da je prošle godine turski izvoz u odbrambenom i zrakoplovnom sektoru dostigao novi rekord, povećavši se za 29 posto na 7,15 milijardi dolara.

Također, prošlog mjeseca, izvoz zemlje porastao je za 10,4 posto u odnosu na prethodnu godinu, dostigavši 623 miliona dolara.

Šestodnevni događaj koji je počeo u utorak organizovan je pod pokroviteljstvom predsjedništva zemlje u koordinaciji s Ministarstvom nacionalne odbrane, Sekretarijatom odbrambene industrije i Fondacijom oružanih snaga.

Sedamnaesto izdanje sajma održava se istovremeno u Istanbulskom sajamskom centru, na aerodromu "Ataturk", hotelu Wow i marini Atakoj (Atakoy).

Na izložbi su predstavljena oklopna borbena vozila, taktička oklopna vozila, bespilotna kopnena, zračna i pomorska vozila, sistemi naoružanja, rakete, protivoklopni raketni sistemi dugog dometa, pješadijsko naoružanje, vojni simulatori, rješenja za elektronsko ratovanje, energetske grupe i oprema za uništavanje eksplozivnih sredstava.

Očekuje se da će sajam privući veliki broj ljudi, uz mnoge ceremonije potpisivanja.

Posljednji sajam je održan u julu 2023. godine u Istanbulu.