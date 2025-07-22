U POJASU GAZE

Dužnosnica Ujedinjenih naroda: Izrael cilja žene kako bi uništio reproduktivne sposobnosti

Izrael shvaća da palestinske žene i djevojčice nose obećanje kontinuiteta palestinskog života i stoga se namjerno ubijaju i namjerno istrebljuju

Žene u Gazi. Anadolija

A. O.

22.7.2025

Posebna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija za nasilje nad ženama i djevojčicama Rem Alsalem (Reem) u izjavi za Al Jazeeru upozorila je da Izrael namjerno cilja žene i djevojčice jer su Palestinke i zbog reproduktivnih sposobnosti.

Kako je poručila „svi Palestinci, muškarci, dječaci, djevojčice i žene podvrgnuti ovom genocidnom pothvatu na vrlo sadistički, neviđen i nemilosrdan način, ali unutar toga, žene i djevojčice Izrael namjerno cilja jer su Palestinke i zbog reproduktivne sposobnosti“.

- Izrael shvaća da palestinske žene i djevojčice nose obećanje kontinuiteta palestinskog života i stoga se namjerno ubijaju i namjerno istrebljuju – navela je.

Alsalem je nedavno objavila izvještaj o toj temi, u kojem kaže da su akcije koje Izrael poduzima u Gazi usmjerene na potkopavanje kontinuiteta palestinskog života, na potkopavanje palestinskog postojanja, na istrjebljivanje palestinskog života.

- To vidimo kroz povećane stope pobačaja među palestinskim ženama, tešku pothranjenost... Čak ni trudnice i dojilje ne mogu dojiti – dodala je.

Izrael je također namjerno spriječio ulazak dječje formule u Gazu, što, kako kaže, podsjeća na taktike koje je nacistička Njemačka koristila u opsadi Staljingrada tokom Drugog svjetskog rata.

