Pentagon traži nove partnere za Zlatnu kupolu: Mask gubi posao vrijedan milijarde dolara?

Ministarstvo odbrane SAD kontaktiralo je nekoliko kompanija koje bi učestvovale u projektu izgradnje protivraketnog sistema poznatijeg kao Zlatna kupola, u strahu od dominacije firme SpaceX, čiji vlasnik je milijarder Ilon Mask (Elon Musk).

Kako piše Reuters, više izvora iz Pentagona je potvrdilo da je, između ostalog, kontaktirana firma Project Kuiper, u vlasništvu Amazona.

Gubitak posla

Navode i da je "nerealno" da Maskov (Muskov) SpaceX izgubi kompletan posao, koji će biti vrijedan 175 milijardi dolara ali da u administraciji američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) traže angažman više firmi kako bi se spriječila "dominacija" ove kompanije.

Reuters također piše da je SpaceX i dalje u najboljoj poziciji s čak 9.000 satelita koji se nalaze u orbiti Zemlje, a jedan od razloga je i duboka integracija njihovih proizvoda, primarno Starlinka i Starshielda, unutar komunikacija vojske SAD.

S druge strane, Amazonov Project Kuiper je tek lansirao 78 od planiranih 3.000 satelita, a vlasnik Amazona Džef Bezos (Jeff Bezos) je naglasio da će ova firma biti "primarno komercijalna", mada je ostavio mogućnost za apliciranje na javne pozive u sferi odbrane.

Ambicije sistema Zlatna kupola odražavaju ambicije izraelskog sistema Željezna kupola, štita za odbranu od raketnih napada, ali veći, složeniji slojeviti sistem odbrane zahtijeva ogromnu mrežu satelita u orbiti koji pokrivaju veći teritorij.

U potrazi za novim dobavljačima za satelitske slojeve sistema Zlatna kupola, Kuiper je jedan od velikih, rekao je jedan američki zvaničnik.

Iako SpaceX i dalje ostaje favorit zbog svojih nenadmašnih kapaciteta za lansiranje, njegov udio u programu mogao bi se smanjiti, rekli su dvojica sagovornika za Reuters.

Pojedinačna lansiranja

Zvaničnici su stupili u kontakt s novim potencijalnim učesnicima poput raketnih kompanija Stoke Space i Rocket Lab, koje stiču sve veći značaj i moći će se prijavljivati za pojedinačna lansiranja kako program bude napredovao, prema riječima američkog zvaničnika.

- Kasnije tokom razvoja sistema Zlatna kupola svako pojedinačno lansiranje će se nadmetati putem tendera i zapravo ćemo morati davati priliku i drugima, ne samo SpaceX-u - rekao je zvaničnik.

Tradicionalni giganti odbrambene industrije Northrop Grumman, Lockheed Martin i L3Harris također su uključeni u razgovore o podršci sistemu Zlatna kupola.

Veliki porast interesa

Finansijski direktor kompanije L3Harris, Kenet Bedingfild (Kenneth Bedingfield), rekao je za Reuters u intervjuu da je kompanija zabilježila veliki porast interesa za njihove tehnologije za rano upozoravanje i praćenje projektila, za koje se očekuje da će igrati ključnu ulogu u ovom sistemu.

Northrop, s druge strane, razvija nekoliko projekata uključujući i svemirski presretač, komponentu koja bi omogućila presretanje projektila iz orbite, rekao je Robert Flemming, šef svemirskog sektora te kompanije, u intervjuu za Reuters.

- Lockheed Martin je spreman podržati Zlatnu kupolu za Ameriku kao dokazani partner u misijama - izjavio je Robert Lajt fut (Lightfoot), predsjednik kompanije Lockheed Martin Spejs (Space).