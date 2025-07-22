SAD se uključuje u pregovore Izraela i Sirije: Žele biti medijator u postizanju mirovnog sporazma

Visoki zvaničnici Amerike, Izraela i Sirije trebali bi se sastati u četvrtak u pokušaju da postignu sigurnosne dogovore u vezi sa situacijom u južnoj Siriji.

To su potvrdili jedan zvaničnik SAD i drugi izvor upoznat sa situacijom, za Axios.

Inače, ovo će biti prvi sastanak između strana od kada je prošle sedmice izbila kriza u gradu Suvejda (Suweyda) na jugu Sirije, nakon čega su uslijedili izraelski napadi na Damask.

Sigurnosni angažmani

Sastankom će predsjedavati američki izaslanik za Siriju Tom Barak (Barrack), koji je posljednjih sedmica posredovao između strana. Na sastanku će, prema riječima izvora, prisustvovati i visoki zvaničnici iz Izraela i Sirije.

Očekuje se da će sastanak biti fokusiran na sigurnosne aranžmane u južnoj Siriji i na jačanje koordinacije i komunikacije između Izraela i Sirije kako bi se spriječile krize poput one od prošle sedmice.

- Sada vlada relativan mir, ali se suštinska pitanja neće riješiti bez sveobuhvatnih sporazuma između SAD-a, Izraela i sirijske vlade - rekao je jedan visoki izraelski zvaničnik.

Još uvijek nije poznato gdje će se održati četvrtkov sastanak. Prethodni sastanci su održani u Bakuu između izraelskog savjetnika za nacionalnu sigurnost Tzachija Hanegbija i sirijskog ministra vanjskih poslova Asada Al-Šeibanija (Asaada Al-Sheibanija).

Bombardovan konvoj tenkova

Prošlog utorka, Izrael je bombardovao konvoj sirijskih tenkova koji su bili na putu ka gradu Suvejda kao odgovor na nasilne sukobe između Druze milicije i naoružanih pripadnika beduinskih plemena.

Izrael je tvrdio da je konvoj prešao u zonu južne Sirije koju Izrael zahtijeva da bude demilitarizovana, te da je sirijska vojska učestvovala u napadima na druzijsku manjinu, što je Sirija negirala.

Izrael je eskalirao incident narednog dana zračnim udarima na Damask, uključujući i one u blizini predsjedničke palate. Američki zvaničnici su krivili lošu komunikaciju između sirijske i izraelske vlade.

Uznemireni zvaničnici

Izraelski zračni napadi uznemirili su visoke američke zvaničnike i dodatno pojačali njihovu zabrinutost u vezi s izraelskom politikom širom regije.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt potvrdila je u ponedjeljak da predsjednik Trump nije bio zadovoljan izraelskim zračnim udarima u Siriji prošle sedmice i da je pozvao premijera Benjamina Netanyahua kako bi "ispravio" situaciju.