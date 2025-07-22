Drama u Grčkoj: Bukte požari, turisti bez pristupa građevinama

Trećim toplonskim valom ovoga ljeta pogođene su Bugarska i Grčka. Radnicima je bilo zabranjeno raditi, turistima je bio zabranjen pristup nekim građevinama, a vatrogasci su gasili požare.
Obustava rada od podne do 17 sati naređena je kuririma, dostavljačima hrane i građevinarima u i u prostoru oko Atine te drugih regija. Razlog tome su temperature do 43 stepena Celzijusa.
U području Feneo u Korintu na jugu Grčke, 185 vatrogasaca se borilo protiv snažnog šumskog požara.
Na fotografijama se vidi nebo u naradžasto-sivoj boji zbog jakih požara koje su zahvatile ovo područje.
Vlasti su saopštile da će zatvoriti ruševine drevnog Akropolja, najposjećenijeg turističkog mjesta u Grčkoj na vrhu stjenovitog brda iznad Atine, na pet sati od podneva u utorak i srijedu. Toplotni val će se nastaviti do nedjelje.
Žestoka vrućina zahvatila je i susjednu Bugarsku, a vlasti su pozvale preduzeća da poklone vodu i smanje fizički rad tokom sati visokog rizika.
Na granici između Kosova i Albanije, sedmice bez kiše i povećana proizvodnja hidroelektrične energije gotovo su ispraznili jezero Fierza. Na Kosovu su se danas mogli vidjeti plamen i gust dim kako se približavaju kućama u selu u području Dubrave u blizini zatvora i vojne baze.
U Albaniji su se vatrogasci, uz pomoć četiri aviona iz Italije i Grčke, borili s dva šumska požara u nacionalnom parku na sjeveru i u blizini jugozapadnog sela Dukat.