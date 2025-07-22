Drama u Grčkoj: Bukte požari, turisti bez pristupa građevinama

Trećim toplonskim valom ovoga ljeta pogođene su Bugarska i Grčka. Radnicima je bilo zabranjeno raditi, turistima je bio zabranjen pristup nekim građevinama, a vatrogasci su gasili požare.

Obustava rada od podne do 17 sati naređena je kuririma, dostavljačima hrane i građevinarima u i u prostoru oko Atine te drugih regija. Razlog tome su temperature do 43 stepena Celzijusa.

U području Feneo u Korintu na jugu Grčke, 185 vatrogasaca se borilo protiv snažnog šumskog požara.

Na fotografijama se vidi nebo u naradžasto-sivoj boji zbog jakih požara koje su zahvatile ovo područje.