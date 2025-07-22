Zbog svađe o objavljivanju dokumenata o pedofilu Epstajnu, Kongres SAD ranije otišao na odmor

Predsjednik Predstavničkog doma Kongresa SAD i član Republikanske stranke Majk Džonson (Mike Johnson) donio je odluku i svoje kolege poslao ranije na odmor.

Naime, iza svega stoje svađe o objavljivanju dokumenata o Džefriju Epstajnu (Jeffreyju Epsteinu), bivšem finansijeru koji je optužen za pedofiliju i seksualno zlostavljanje.

Uprkos tome što je Džonson najavljivao rad do kraja sedmice, on je odlučio da se ranije ode na ljetnu pauzu koja će trajati mjesec.

Nema više gluposti

Poručio je da mu je "dosta demokrata koji govore o transparentnosti" i da im "neće dopustiti da nastave s glupostima."

Inicijativa za objavu ovih dokumenata došla je od člana Republikanske stranke, Tomasa Meseija (Thomasa Massieja).

On je, zajedno s još nekoliko svojih stranačkih kolega te članova Predstavničkog doma iz Demokratske stranke, tražio objavu potpune dostupne dokumentacije o slučaju Epstajn.

Međutim, u tome ih blokiraju lideri republikanaca, pod instrukcijom predsjednika SAD Donalda Trampa (Trumpa), koji insistira da je sve "prevara", iako je u predizbornoj kampanji najavljivao da će sve informacije objaviti.

Odobreno svjedočenje

Ovaj raniji odlazak na odmor je također došao u trenutku kada je Komitet za nadzor donjeg doma američkog Kongresa odobrio svjedočenje Gelin Maksvel (Ghislaine Maxwell), Epstajnove saradnice i jedine osobe koja je pravomoćno presuđena u ovom slučaju.

Epstajn je izvršio samoubistvo u svojoj pritvorskoj ćeliji prije nego što je počelo suđenje, a optužen je za seksualno zlostavljanje, trgovinu ljudima i pedofiliju.