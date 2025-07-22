Haos u Francuskoj: Uvodi se policijski sat nakon talasa nasilja

Nakon bujice nasilja povezanog sa trgovinom drogom brojni gradovi u Francuskoj uveli su noćni policijski sat za mlade ljude.

Posljednji u nizu je Nimes koji je donio mjere za koje vlasti kažu da imaju cilj spriječiti da mlađi od 16 godina budu "izloženi nasilju" i da "obuzda tenzije". Također, bit će poslate i dodatne policijske jedinice.

Tokom prošlog mjeseca se desilo nekoliko pucnjava, prilikom kojih je jedna osoba poginula te je više ranjeno. Prethodne sedmice je pronađeno tijelo 19-godišnjeg mladića djelomično spaljeno na periferiji Nima.

"Neodrživa" situacija

Gradonačelnik tog grada Žan pol Furnijer (Jean-Paul Fournier) objavio je policijski sat koji će biti na snazi od 21 do šest sati ujutru te je naveo da je situacija "neodrživa" te kako su trgovci drogom stvorili "klimu straha i terora".

Grad Beziers je prošle godine uveo policijski sat za djecu mlađu od 13 godina između 23 i šest sati ujutru, a proširen je na mlađe od 15 godina u određenim područjima prošlog marta.

Uprkos mjerama, Beziers i dalje trpi nasilje. Za vikend su mladići namamili policiju, a zatim ih napali vatrometom.

Sličan incident dogodio se u Limogesu na jugozapadu Francuske. Grad je također uveo policijski sat za mlađe od 13 godina za vrijeme ljetnih praznika, ali nakon nasilja u kojem je učestvovalo 100 ljudi tokom vikenda, gradonačelnik tog grada Emile Rodžer Lomberti (Roger Lombertie) rekao je da rezultati mjera "nisu dobri".

Više policije

- Imali smo uznemiravanja mladih ljudi, niko nije uspio da ih presretne i uhapsi, a policijski sat je bio beskoristan – kazao je Lomberti.

Dodao je da je potrebno više policije da bi se mjere sprovele.