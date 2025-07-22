Fon der Lajen pozvala Izrael da pusti humanitarnu pomoć: Snimci iz Gaze su nepodnošljivi

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Ursula von der Leyen) poručila je Izraelu da omogući humanitarnu pomoć za Gazu.

Zdravstveni radnici su upozorili da se Palestinci suočavaju sa prisilnim izgladnjivanjem.

- Snimci iz Gaze su nepodnošljivi. Civili u Gazi su previše patili, predugo. To mora odmah prestati – izjavila je fon der Lajen.

Petnaest osoba, od koji je četvero djece preminulo je od gladi u roku od 24 sata. To je potvrdilo jutros ministarstvo zdravstva Gaze. Posljednje smrti povećavaju ukupan broj, prema podacima lokalnih bolnica, na 101 osobu u Gazi, uključujući 80 djece, koji su umrli od gladi od početka rata.

Većinu pomoći za Gazu, Izrael je blokirao još od marta. Distribuciju od maja preuzela je Gaza Humanitarian Foundation (GHF), koju podržavaju Amerika i Izrael.

Prema procjenama Agencije Ujedinjenih naroda za palestinske izbjeglice (UNRWA), najmanje 1.000 ljudi je ubijeno pokušavajući doći do hrane iz GHF-a i humanitarnih konvoja od tada. Izrael je ranije osporavao broj žrtava.

- Ubijanje civila koji traže pomoć u Gazi je neopravdano – izjavila je u utorak visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kalas (Kallas).

Prestanak ubijanja ljudi

Dodala je da je razgovarala s ministrom vanjskih poslova Izraela Gideonom Sa’arom kako bi "jasno stavila do znanja da izraelska vojska mora prestati ubijati ljude na mjestima za distribuciju."

Izjave Kalas i fon der Lejen dolaze u trenutku kada su ministri vanjskih poslova širom Evrope i svijeta u zajedničkoj izjavi u ponedjeljak optužili Izrael da uskraćuje pomoć civilnom stanovništvu u Gazi.

Dvadeset zemalja članica EU, zajedno s Velikom Britanijom, Japanom, Kanadom, Australijom i Novim Zelandom, te evropskom komesarkom za humanitarnu pomoć Hadjom Lahbib, potpisali su tu izjavu.

Umiru od gladi

Francuski ministar vanjskih poslova Žan-Noel Barot (Jean-Noël Barrot) također je u utorak zatražio da Izrael omogući pristup novinarima u Gazu, dan nakon što je novinarska asocijacija agencije Agence France-Presse (AFP) saopćila da njihovi kolege u Gazi umiru od gladi.

Kalas je 10. jula najavila postizanje sporazuma s Izraelom o povećanju protoka humanitarne pomoći, navodeći da je Izrael pristao otvoriti više prelaza za pomoć i dozvoliti većem broju kamiona s hranom da uđu u Gazu.