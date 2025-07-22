UŽASAVAJUĆA SITUACIJA

Horor u Gazi: Zarobljeno 55.000 trudnica od čega je 11.000 izloženo gladi i pothranjenosti

Nažalost, bolnicama ozbiljno nedostaju osnovne potrepštine i oprema

Pothranjeno dijete u Gazi bori se za život. Anadolija

A. O.

22.7.2025

U Pojasu Gaze nalazi se 55.000 trudnica koje žive u potpuno nehumanim uslovima.

To je navedeno u izvještajima Fonda Ujedinjenih nacija za stanovništvo (UNFPA), a također, tamo je navedeno kako se očekuje da će se hiljade Palestinki poroditi sljedećeg mjeseca.

Nažalost, bolnicama ozbiljno nedostaju osnovne potrepštine i oprema. Porodilišta su pod ekstremnim pritiskom i suočavaju se s ozbiljnim nedostatkom medicinskog osoblja koje je svakodnevno angažirano na zbrinjavanju ranjenih. Najmanje 11.000 trudnica je u opasnosti od gladi i akutne pothranjenosti, što ugrožava njihove živote i živote njihove nerođene djece.

Organizacija UNFPA je naglasila da kontinuirana blokada i ograničenja u dostavi hrane i medicinske pomoći pogoršavaju humanitarnu krizu u Gazi. Oni su pozvali i na hitnu međunarodnu akciju kako bi se zadovoljile potrebe trudnica i kako bi se njima i njihovim bebama obezbijedio minimalni nivo zdravstvene zaštite i ishrane.

# PALESTINA
# GLAD
# TRUDNICE
# GAZA
