Džonson ponovo blokira donošenje strožijih američkih sankcija Rusiji

Predsjednik Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država, Majk Džonson (Mike Johnson), poručio je danas da ne smatra da bi Kongres SAD trebao razmatrati sankcije Rusiji sve dok ne istekne 50-dnevni rok koji je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) dao Moskvi za okončanje rata u Ukrajini.

Kako je kazao, mišljenja je da se Predstavnički dom i Senat slažu da, s obzirom na to da je Bijela kuća dala rok od 50 dana, moraju dozvoliti vrhovnom komandantu, administraciji, sekretaru odbrane i Pentagonu da urade ono što namjeravaju.

- Vidjet ćemo kako će se to odvijati – poručio je on.

Nametanje tarife

Pojedini članovi Kongresa pritiskaju za oštre sankcije Rusiji, uključujući zakon u Senatu sa 85 ko-sponzora iz obje stranke, koji bi nametnuo tarife od 500 posto na zemlje koje kupuju rusku naftu, gas, uran i druge izvozne proizvode.

Kina i Indija čine oko 70 posto međunarodnog energetskog poslovanja Rusije, što pomaže u finansiranju njenog ratnog napora.

Ipak, republikanski lideri Senata i Predstavničkog doma rekli su da neće staviti na glasanje bilo kakvu zakonodavnu inicijativu o sankcijama bez odobrenja Trampa.

Prijetnja sankcijama

Američki predsjednik 14. jula je zaprijetio oštrim sankcijama Rusiji i zemljama koje kupuju rusku naftu, ali je Moskvi dao rok od 50 dana da se složi s dogovorom o prekidu vatre.

Džonson je pozvao na okončanje rata. Poručio je kako potreban mir tamo.

- Predugo traje. Previše nevinih ljudi umire. I ne želimo dalju američku uključenost u to uopće – zaključio je on.