Američki kongresmen o Gazi: "Dok ne pustite taoce, nastavite da umirete od gladi"

Član Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Republikanske stranke Rendi Fajn (Randy Fine) oglasio se na X-u objavivši sramotnu poruku na svom X nalogu, a povodom gladi u Pojasu Gaze.
- Pustite taoce. Do puštanja talaca, nastavite da umirete od gladi - napisao je on, koji je pristalica Izraela.
Uz to je dodao da je širenje gladi u Gazi "laž", te da ga "ne prestaje čuditi da mediji šire muslimansku propagandu."
U odgovorima na ovu objavu mogao se vidjeti ogroman broj kritika na ovu sramotnu poruku, a istaknuto je i da je Fine od AIPAC-a, političke organizacije povezane s izraelskom vladom, dobio više od 400.000 dolara.
Inače, Fajn konstantno komentariše izraelsku agresiju na Gazu, te objavljuje poruke podrške za poteze vlade koju predvodi premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu).