Američki kongresmen o Gazi: "Dok ne pustite taoce, nastavite da umirete od gladi"

Pustite taoce, poručio je

Rendi Fajn. Facebook

A. O.

23.7.2025

Član Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Republikanske stranke Rendi Fajn (Randy Fine) oglasio se na X-u objavivši sramotnu poruku na svom X nalogu, a povodom gladi u Pojasu Gaze.

- Pustite taoce. Do puštanja talaca, nastavite da umirete od gladi - napisao je on, koji je pristalica Izraela.

Uz to je dodao da je širenje gladi u Gazi "laž", te da ga "ne prestaje čuditi da mediji šire muslimansku propagandu."

U odgovorima na ovu objavu mogao se vidjeti ogroman broj kritika na ovu sramotnu poruku, a istaknuto je i da je Fine od AIPAC-a, političke organizacije povezane s izraelskom vladom, dobio više od 400.000 dolara.

Inače, Fajn konstantno komentariše izraelsku agresiju na Gazu, te objavljuje poruke podrške za poteze vlade koju predvodi premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu).

