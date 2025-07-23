Američki kongresmen o Gazi: "Dok ne pustite taoce, nastavite da umirete od gladi"

Član Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Republikanske stranke Rendi Fajn (Randy Fine) oglasio se na X-u objavivši sramotnu poruku na svom X nalogu, a povodom gladi u Pojasu Gaze.

- Pustite taoce. Do puštanja talaca, nastavite da umirete od gladi - napisao je on, koji je pristalica Izraela.