BLISKI ISTOK

Izraelski ministar odbrane najavio mogući napad na Iran: "Moramo zadržati zračnu dominaciju"

Također je naglasio da su prioriteti izraelske vojske (IDF) u ratu s Hamasom povratak talaca i poraz palestinske grupe

Izraelski avioni. Anadolija

M. Až.

23.7.2025

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) izjavio je da postoji mogućnost nove vojne kampanje protiv Irana, navodi se u saopštenju njegovog kabineta.

Njegova izjava uslijedila je nakon procjene bezbjednosne situacije s nekoliko visokih izraelskih vojnih zvaničnika, uključujući načelnika Generalštaba.

- Izrael mora zadržati zračnu dominaciju - poručio je Kac, pozivajući se na operaciju "Uspon lava", i dodao da je potrebno razviti djelotvoran plan za jačanje vojnih kapaciteta kako bi se spriječilo ponovno pokretanje iranskog nuklearnog programa.

Također je naglasio da su prioriteti izraelske vojske (IDF) u ratu s Hamasom povratak talaca i poraz palestinske islamističke organizacije.

# IZRAEL
# IRAN
# ISRAEL KATZ
