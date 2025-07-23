Izraelski ministar odbrane najavio mogući napad na Iran: "Moramo zadržati zračnu dominaciju"

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) izjavio je da postoji mogućnost nove vojne kampanje protiv Irana, navodi se u saopštenju njegovog kabineta.

Njegova izjava uslijedila je nakon procjene bezbjednosne situacije s nekoliko visokih izraelskih vojnih zvaničnika, uključujući načelnika Generalštaba.

- Izrael mora zadržati zračnu dominaciju - poručio je Kac, pozivajući se na operaciju "Uspon lava", i dodao da je potrebno razviti djelotvoran plan za jačanje vojnih kapaciteta kako bi se spriječilo ponovno pokretanje iranskog nuklearnog programa.

Također je naglasio da su prioriteti izraelske vojske (IDF) u ratu s Hamasom povratak talaca i poraz palestinske islamističke organizacije.