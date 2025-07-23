Najveći protesti od početka rata: Zelenski potpisao zakon koji je izazvao bijes građana

Usvajanje zakona izazvalo je žestoke reakcije – kako među čelnicima NABU-a i SAPO-a, tako i među građanima, koji su organizovali najmasovnije proteste od početka ruske invazije 2022. godine.

Suzbijanje duboko ukorijenjene korupcije ključni je uslov za pridruživanje Ukrajine Evropskoj uniji, kao i za obezbjeđenje milijardi eura zapadne pomoći. Nezavisni istražitelji su posljednjih mjeseci pokrenuli brojne slučajeve protiv visokih dužnosnika.

Ukrajina je jučer usvojila zakon kojim se značajno ograničava autonomija dviju ključnih agencija za borbu protiv korupcije – Nacionalnog ureda za borbu protiv korupcije (NABU) i Specijaliziranog tužilaštva za borbu protiv korupcije (SAPO). Ovim zakonom, glavni tužilac – kojeg imenuje predsjednik – dobija veću kontrolu nad radom ovih institucija. Evropska unija je ovu odluku ocijenila kao "ozbiljan korak unazad" i izrazila "duboku zabrinutost".

Tako su se hiljade demonstranata okupile sinoć u Kijevu, Lavovu, Dnipru i Odesi, tražeći da predsjednik Volodimir Zelenski stavi veto na novi zakon. Ipak, dok su protesti bili u punom jeku, Zelenski je potpisao zakon.

Okupljeni u blizini kazališta Ivan Franko u centru Kijeva, demonstranti su nosili transparente i uzvikivali: "Veto na zakon!" i "Ukrajina nije Rusija!"

- Ako ne stavi veto, to je pljuvanje u lice svakoj majci, ženi i djetetu koje je izgubilo voljenu osobu na frontu. To je gaženje sjećanja na sve one koji su poginuli za našu slobodu, dostojanstvo i nezavisnost - izjavila je Marina, 40-godišnja pravnica iz Kijeva, za Kyiv Independent.

- Danas se, zapravo, vraćamo na 16. januar 2014. godine – vrijeme kada se zemlja suočila s prijetnjom diktature - dodala je, aludirajući na odluke parlamenta pod upravom tadašnjeg predsjednika Viktora Janukoviča, koji je donio represivne zakone tokom Euromajdana.

Protesti su, između ostalog, bili usmjereni i protiv šefa kabineta predsjednika, Andreja Jermaka.

- Ako se zakon usvoji, biće teže ući u Evropsku uniju. Vratit ćemo se diktaturi. Ne želimo biti kao Rusija. Zelenski je i dalje naš predsjednik, ali kada pogriješi, moramo to reći - rekla je demonstrantica Saša Kazinceva.

Njezina prijateljica Tetjana Kukuruza nosila je natpis: "Jeste li ludi?"

Dodatni potres izazvalo je i nedavno hapšenje dva dužnosnika NABU-a zbog sumnje na saradnju s Rusijom. To je potaknulo dodatne sumnje i zabrinutosti u vezi s ciljem i tajmingom zakonskih izmjena.

Zelenski je u obraćanju javnosti rekao: "Ne postoji racionalno objašnjenje zašto kazneni postupci vrijedni milijarde 'vise' godinama - poručio je i dodao da će glavni tužilac obezbijediti "neizbježne kazne" za one koji krše zakon.