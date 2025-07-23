Najveći protesti od početka rata: Zelenski potpisao zakon koji je izazvao bijes građana

Ukrajina je jučer usvojila zakon kojim se značajno ograničava autonomija dviju ključnih agencija za borbu protiv korupcije – Nacionalnog ureda za borbu protiv korupcije (NABU) i Specijaliziranog tužilaštva za borbu protiv korupcije (SAPO). Ovim zakonom, glavni tužilac – kojeg imenuje predsjednik – dobija veću kontrolu nad radom ovih institucija. Evropska unija je ovu odluku ocijenila kao "ozbiljan korak unazad" i izrazila "duboku zabrinutost".
Suzbijanje duboko ukorijenjene korupcije ključni je uslov za pridruživanje Ukrajine Evropskoj uniji, kao i za obezbjeđenje milijardi eura zapadne pomoći. Nezavisni istražitelji su posljednjih mjeseci pokrenuli brojne slučajeve protiv visokih dužnosnika.
Žestoke reakcije
Usvajanje zakona izazvalo je žestoke reakcije – kako među čelnicima NABU-a i SAPO-a, tako i među građanima, koji su organizovali najmasovnije proteste od početka ruske invazije 2022. godine.
Tako su se hiljade demonstranata okupile sinoć u Kijevu, Lavovu, Dnipru i Odesi, tražeći da predsjednik Volodimir Zelenski stavi veto na novi zakon. Ipak, dok su protesti bili u punom jeku, Zelenski je potpisao zakon.
Okupljeni u blizini kazališta Ivan Franko u centru Kijeva, demonstranti su nosili transparente i uzvikivali: "Veto na zakon!" i "Ukrajina nije Rusija!"
- Ako ne stavi veto, to je pljuvanje u lice svakoj majci, ženi i djetetu koje je izgubilo voljenu osobu na frontu. To je gaženje sjećanja na sve one koji su poginuli za našu slobodu, dostojanstvo i nezavisnost - izjavila je Marina, 40-godišnja pravnica iz Kijeva, za Kyiv Independent.
- Danas se, zapravo, vraćamo na 16. januar 2014. godine – vrijeme kada se zemlja suočila s prijetnjom diktature - dodala je, aludirajući na odluke parlamenta pod upravom tadašnjeg predsjednika Viktora Janukoviča, koji je donio represivne zakone tokom Euromajdana.
Protesti su, između ostalog, bili usmjereni i protiv šefa kabineta predsjednika, Andreja Jermaka.
- Ako se zakon usvoji, biće teže ući u Evropsku uniju. Vratit ćemo se diktaturi. Ne želimo biti kao Rusija. Zelenski je i dalje naš predsjednik, ali kada pogriješi, moramo to reći - rekla je demonstrantica Saša Kazinceva.
Njezina prijateljica Tetjana Kukuruza nosila je natpis: "Jeste li ludi?"
Dodatni potres izazvalo je i nedavno hapšenje dva dužnosnika NABU-a zbog sumnje na saradnju s Rusijom. To je potaknulo dodatne sumnje i zabrinutosti u vezi s ciljem i tajmingom zakonskih izmjena.
Zelenski je u obraćanju javnosti rekao: "Ne postoji racionalno objašnjenje zašto kazneni postupci vrijedni milijarde 'vise' godinama - poručio je i dodao da će glavni tužilac obezbijediti "neizbježne kazne" za one koji krše zakon.
Semen Krivonos, direktor NABU-a, pozvao je Zelenskog da ne potpisuje zakon, nazivajući ga pokušajem "uništenja antikorupcijske infrastrukture Ukrajine".
Upozorenje iz Brisela
Evropska komesarka za proširenje, Marta Kos, upozorila je: "Ozbiljno sam zabrinuta. Ukidanje ključnih zaštitnih mehanizama koji osiguravaju nezavisnost NABU-a je ozbiljan korak unazad. Vladavina prava je u samom središtu pristupnih pregovora s EU."
Agencije NABU i SAPO osnovane su nakon revolucije na Majdanu 2014. godine, kao simbol okretanja Kijeva ka zapadnim demokratskim standardima. Njihov rad intenziviran je tokom rata, podizanjem optužnica protiv ministara, poslanika i bivših visokih dužnosnika.
Nedavni napad vlasti i na jednog od vodećih antikorupcijskih aktivista, optuženog za prevaru i izbjegavanje vojne obaveze, dodatno je zabrinuo borce za pravdu, koji u svemu vide pokušaj političke osvete za razotkrivanje korupcije u vlastitim redovima.