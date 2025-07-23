Starmer pod pritiskom ministara: "Ako ne sada, kada ćemo priznati Palestinu?"

Raste nezadovoljstvo unutar britanske vlade zbog politike koju vodi Izrael, a pojedini ministri pozivaju da Ujedinjeno Kraljevstvo preduzme konkretne korake ka priznanju Palestine.

Kako pišu britanski mediji, Vlada Ujedinjenog Kraljevstva razmatra formalno priznanje Palestine u okviru mirovnog procesa, ali samo uz koordinaciju s drugim zapadnim državama i u trenutku kada bi taj potez imao stvarni politički utjecaj.

Ogorčenje zbog stradanja

Ipak, unutar laburističkog kabineta premijera Kira Starmera (Keir Starmer) sve je više nezadovoljstva zbog izraelskih napada u Gazi. Ministri izražavaju ogorčenje zbog stradanja palestinskih civila i sve češćih napada na humanitarne radnike.

- Kažemo da je priznavanje palestinske državnosti zaista važan simbol koji se može učiniti samo jednom. Ali ako ne sada, onda kada - izjavio je jedan od ministara.

Skoro 60 laburističkih zastupnika ranije ovog mjeseca potpisalo je zahtjev da Ujedinjeno Kraljevstvo odmah prizna Palestinu kao državu. To se dogodilo nakon što je izraelski ministar odbrane najavio planove za premještanje stanovnika Gaze u razorene kampove u Rafi.

Zabrinutost u međunarodnoj zajednici

Izrael se suočava s pojačanom međunarodnom osudom zbog dešavanja u Gazi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš (António Guterres) upozorio je da "posljednje slamke spasa održavaju ljude u životu u Pojasu Gaze".

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) tokom nedavne posjete Londonu poručio je britanskim parlamentarcima da je rješenje o dvije države "jedini način" da se uspostavi trajni mir u regiji.

Ministar vanjskih poslova Dejvid Lemi (David Lammy) kazao je da je bio zgrožen scenama u kojima su Palestinci pogođeni dok su pokušavali doći do hrane.

- Rekli smo da želimo da to bude dio procesa. Ali nismo imali nikakav proces. Ono što smo imali je haos i sukob. Nije postojao proces s kojim bismo mogli povezati to priznanje. Zašto to kažemo? To je zato što ne želimo samo simbolično priznati, želimo prepoznati kao način da se dođe do dva stanja koja, nažalost, mnogi u ovom trenutku pokušavaju spriječiti - rekao je Lami.