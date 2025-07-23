SAD razmatra sankcije na rusku naftu: "To bi moglo okončati rat u Ukrajini"

Američki sekretar za energetiku iznio je moguću strategiju uvođenja sekundarnih sankcija kako bi se zaustavila Putinova ratna mašinerija

A. H. K.

23.7.2025

Američki sekretar za energetiku Dženifer Grenolm (Jennifer Granholm) izjavila je da je uvođenje sekundarnih sankcija na kupce ruske nafte, uključujući one iz Kine i Indije, “realna mogućnost” ako Zapad želi okončati rat u Ukrajini, prenosi Reuters. 

Treće zemlje 

- Ako želimo prekinuti tok novca koji finansira Putinovu agresiju, morat ćemo razmotriti i ovu opciju- rekla je Grenolm na energetskom forumu u Hjustonu (Houstonu).

Sankcije koje bi bile usmjerene na treće zemlje koje i dalje kupuju rusku naftu, poput Indije, predstavljaju značajan korak u pooštravanju ekonomskog pritiska. Trenutno SAD i EU primjenjuju price cap režim kojim se ograničava cijena ruske sirove nafte na 60 dolara po barelu, ali Rusija to zaobilazi brodovima u tzv. “sivoj floti” i naplaćuje više.

- Sekundarne sankcije nisu jednostavna odluka, uključuju kompleksne diplomatske odnose. Ali to je alat koji je još uvijek na stolu-  dodala je Grenolm.

Kako prenosi Reuters, Indija je postala jedan od najvećih kupaca ruske nafte otkako su zapadne zemlje smanjile uvoz, a i Kina nastavlja velike količine uvoza. Uvođenjem sankcija tim državama, Sjedinjene Države bi, prema nekim analitičarima, mogle značajno smanjiti prihode Kremlja, koji se i dalje mjere u milijardama dolara mjesečno.

Sekundarne sankcije 

Grenolm je takođe istakla da SAD želi sarađivati s partnerima kako bi obezbijedila stabilno globalno snabdijevanje energijom, ali da “neće okretati glavu” ako se ruski rat finansira naftom koja slobodno ide u opticaj.

Ovo je prvi put da američka administracija javno ostavlja mogućnost uvođenja sekundarnih sankcija na stol – što bi moglo značiti novi zaokret u strategiji prema Moskvi.

