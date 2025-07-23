SAD razmatra sankcije na rusku naftu: "To bi moglo okončati rat u Ukrajini"

Američki sekretar za energetiku Dženifer Grenolm (Jennifer Granholm) izjavila je da je uvođenje sekundarnih sankcija na kupce ruske nafte, uključujući one iz Kine i Indije, “realna mogućnost” ako Zapad želi okončati rat u Ukrajini, prenosi Reuters.

Treće zemlje

- Ako želimo prekinuti tok novca koji finansira Putinovu agresiju, morat ćemo razmotriti i ovu opciju- rekla je Grenolm na energetskom forumu u Hjustonu (Houstonu).

Sankcije koje bi bile usmjerene na treće zemlje koje i dalje kupuju rusku naftu, poput Indije, predstavljaju značajan korak u pooštravanju ekonomskog pritiska. Trenutno SAD i EU primjenjuju price cap režim kojim se ograničava cijena ruske sirove nafte na 60 dolara po barelu, ali Rusija to zaobilazi brodovima u tzv. “sivoj floti” i naplaćuje više.

- Sekundarne sankcije nisu jednostavna odluka, uključuju kompleksne diplomatske odnose. Ali to je alat koji je još uvijek na stolu- dodala je Grenolm.

Kako prenosi Reuters, Indija je postala jedan od najvećih kupaca ruske nafte otkako su zapadne zemlje smanjile uvoz, a i Kina nastavlja velike količine uvoza. Uvođenjem sankcija tim državama, Sjedinjene Države bi, prema nekim analitičarima, mogle značajno smanjiti prihode Kremlja, koji se i dalje mjere u milijardama dolara mjesečno.

Sekundarne sankcije

Grenolm je takođe istakla da SAD želi sarađivati s partnerima kako bi obezbijedila stabilno globalno snabdijevanje energijom, ali da “neće okretati glavu” ako se ruski rat finansira naftom koja slobodno ide u opticaj.

Ovo je prvi put da američka administracija javno ostavlja mogućnost uvođenja sekundarnih sankcija na stol – što bi moglo značiti novi zaokret u strategiji prema Moskvi.