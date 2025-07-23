U Istanbulu počinje treći krug mirovnih pregovora Ukrajine i Rusije

Ukrajinski i ruski zvaničnici trebali bi se sastati u srijedu u Istanbulu na trećem krugu mirovnih pregovora, njihovom prvom sastanku u više od sedam sedmica u jeku američkog pritiska da se postigne prekid vatre.

Očekivanja napretka su slaba.

Različiti stavovi

Dvije strane prethodno su se sastale u maju i junu, ali nisu uspjele dogovoriti kraj skoro troipogodišnjeg rata.

Kremlj nije izričito potvrdio da će prisustvovati u srijedu, ali je ranije upozorio da ne očekuje nikakve "čudesne napretke" ako se to desi.

Dvije strane imaju drastično različite stavove o okončanju sukoba.

Isključeni pregovori

Rusija je pozvala Ukrajinu da se praktično povuče iz četiri ukrajinske regije za koje tvrdi da ih je anektirala u septembru 2022. godine, zahtjev koji je Kijev nazvao neprihvatljivim.

Ukrajina je isključila bilo kakve pregovore o teritoriji do prekida vatre i tvrdi da nikada neće priznati ruske pretenzije na okupiranu teritoriju, uključujući Krim, koji je Moskva anektirala 2014. godine.

Mogući razgovori

Ruska invazija u punom obimu, pokrenuta u februaru 2022., opustošila je dijelove istočne i južne Ukrajine i rezultirala desecima hiljada vojnih i civilnih žrtava.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako se nada da će dvije strane razgovarati o oslobađanju zatvorenika i pripremiti sastanak između njega i ruskog čelnika Vladimira Putina.

Moskva je saopćila da je potrebno "mnogo posla" prije nego što se uopće mogu održati razgovori o mogućim razgovorima između Putina i Zelenskog, koji su se posljednji put sastali 2019. godine, prenosi AFP.