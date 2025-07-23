Makron i Merz u Berlinu: Sukob stavova oko odgovora Trumpovim carinama

Uoči mogućeg uvođenja dodatnih američkih carina na evropski izvoz, francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i njemački kancelar Fridrih Merz (Friedrich Merz) sastali su se u Berlinu na radnoj večeri. Iako obje zemlje podržavaju da Europska komisija vodi pregovore sa Sjedinjenim Državama, razlike u stavovima postaju sve vidljivije.

Različiti pristupi

Francuska se zalaže za odlučan, "čvrst" odgovor Brukselesa, dok Njemačka preferira pragmatičniji pristup, nudeći ustupke kako bi zaštitila svoju izvoznom orijentiranu industriju. Ipak, obje strane naglašavaju da bi, u slučaju propasti pregovora, podržale odmazdne mjere koje priprema Komisija EU.

Nesuglasice u energetici i obrani

Pored trgovine, Makron i Merz su razgovarali i o spornim pitanjima energetske i odbrambene politike. Francuska insistira na "tehnološkoj neutralnosti" u EU zakonodavstvu, kako bi nuklearna energija bila izjednačena s obnovljivim izvorima. Njemačka, koja tradicionalno ima rezerve prema nuklearnoj energiji, još uvijek nije u potpunosti usaglasila stavove unutar svoje koalicije.

U oblasti odbrane, uprkos zajedničkoj želji za jačanjem evropske sigurnosti, projekat razvoja borbenog aviona nove generacije Future Combat Aircraft, i dalje stagnira. Očekuje se da će se ministri odbrane dvije zemlje sastati u četvrtak kako bi pokušali odblokirati ovaj strateški važan projekat.

Bilateralna saradnja

Ovo je prvi posjet Emanuela Makrona Berlinu od kada je Fridrih Merz preuzeo dužnost kancelara, a sastanak simbolizira pokušaj revitalizacije odnosa između dvije vodeće zemlje EU. Sastanak također ima za cilj pripremiti teren za francusko-njemačko ministarsko vijeće zakazano za kraj augusta u Francuskoj.

Bez obzira na izazove, i Pariz i Berlin žele učvrstiti bilateralnu saradnju i pozicionirati se kao ključni akteri u oblikovanju evropskih odgovora na globalne prijetnje, od trgovinskih pritisaka do geopolitičke nestabilnosti.