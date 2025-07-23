Kyiv Independent: Zelenski je izdao ukrajinsku demokraciju

Uredništvo ukrajinskog Kyiv Independenta objavilo je tekst nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski ograničio autonomiju dvije ključne antikorupcijske agencije, koje su od presudnog značaja za sprovođenje reformi, i stavio ih pod kontrolu centralne vlasti. Tekst prenosimo u cijelosti.

Ukrajinska demokratija u opasnosti

Prošle sedmice upozorili smo da se Ukrajina približava opasnom autoritarnom zaokretu. Danas gledamo kako se to događa.

Parlament je, pod vodstvom zastupnika iz redova predsjednika Volodimira Zelenskog, izglasao zakon kojim se ukida nezavisnost ključnih antikorupcijskih tijela – Nacionalnog antikorupcijskog ureda (NABU) i Posebnog antikorupcijskog tužilaštva (SAPO). Zelenski je zakon potpisao.

Prema novom zakonu, nadzor nad antikorupcijskim istragama preuzima glavni državni tužilac – osoba politički zavisna od vlasti. Time je srušen sistem koji je stvoren upravo kako bi bio nezavisan od drugih državnih organa. U praksi to znači da kabinet predsjednika sada može zaustaviti bilo koju istragu jednim telefonskim pozivom.

Sistematski napad na nezavisne institucije

Ovo nije izolovan slučaj, već dio šireg obračuna s nezavisnim institucijama. Dan prije glasanja sprovedena je neviđena racija na domove desetina uposlenika NABU-a. Razlozi za pretres varirali su od optužbi za dilanje droge do saobraćajnih nesreća iz 2021. godine. Prema riječima direktora NABU-a, neke pretrage bile su nasilne. Jedan ukrajinski medij objavio je da su službenici nasilno otvorili oči istražitelju NABU-a kako bi mu otključali mobilni telefon putem prepoznavanja lica.

Zakon je usvojen nedugo nakon što je pokrenut krivični progon najpoznatijeg ukrajinskog antikorupcijskog aktiviste, otvorenog kritičara Zelenskog. Sve ove akcije provode tijela pod kontrolom predsjednika Zelenskog – policija, tužilaštvo, parlamentarna većina. Nema sumnje ko za to snosi odgovornost.

Zelenski je svjesno odlučio da potkopa ukrajinske demokratske institucije kako bi ojačao vlastitu moć.

Zašto baš sada?

Antikorupcijske institucije su smetale političkoj eliti – a tako i treba biti. Istraživale su zastupnike Zelenskove stranke, predsjednikove bliske saradnike, a nedavno su pokrenule slučaj protiv njegovog ličnog prijatelja, tadašnjeg potpredsjednika vlade Oleksija Černišova, zbog sumnje na nezakonito preuzimanje zemljišta. Istraživane su i druge osobe iz predsjednikovog kruga.

Drugim riječima – radile su tačno ono za šta su i osnovane: neovisno istraživale korupciju na najvišim nivoima. Treba se prisjetiti da je ukrajinska antikorupcijska infrastruktura uspostavljena nakon Revolucije dostojanstva 2013–2014, kada je u protestima protiv proruskog režima ubijeno više od 100 ljudi. Bio je to historijski iskorak ka zapadnoj demokratiji.

Godine su bile potrebne da se te institucije izgrade. Danas ih Zelenski razgrađuje kako bi zaštitio svoje ljude i učvrstio vlast. Rat mu je u tome savršen saveznik. U uslovima vojne uprave nema izbora – a što je još važnije, nema masovnih protesta. Najaktivniji građani danas su na ratištu ili su poginuli.

(Dok ovo pišemo, u Kijevu su upravo započeli prvi antivladini protesti od početka rata – izazvani upravo ovim zakonom. Vjerovatno je zbog toga potpisivanje zakona i odgođeno za nekoliko sati.)

Kako spasiti demokratske standarde?

Ipak, postoji način da se ukrajinsko rukovodstvo zadrži u okvirima demokratije, a da se ne ugrozi odbrana zemlje. Ključnu ulogu u tome ima – Zapad. I mora je početi koristiti.

Zapadni partneri – prije svega SAD i EU – godinama su koristili finansijsku pomoć kao sredstvo pritiska za sprovođenje reformi. Jednostavna formula: pomoć u zamjenu za reforme.

No od početka ruske invazije, taj pritisak je popustio. Prioritet je postala glatka saradnja s ukrajinskim rukovodstvom, čak i kada je bilo očigledno da reforme stagniraju. Pitanje demokratizacije ostavljeno je "za kasnije". Danas se to pokazalo kao greška. I to opasna.

Posebno zabrinjava ravnodušnost iz SAD-a. Administracija predsjednika Donalda Trampa nije sklona braniti antikorupcijske reforme i Ukrajinu prati s minimalnom pažnjom. Neki u Kijevu su to očigledno protumačili kao zeleno svjetlo.

Još nije kasno za reakciju

Pomoć za odbranu Ukrajine ne smije biti uslovljena – opstanak države i njenih branilaca mora ostati prioritet. Ali Zapadu će biti teško da objasni svojim građanima zašto pomaže zemlji koja odustaje od demokratije.

Jedna te ista osoba ne može istovremeno predstavljati borbu protiv Rusije i gušenje ukrajinske demokratije.

Svi koji iskreno podržavaju Ukrajinu u zapadnim vladama moraju sada poslati jasnu poruku – da je ovaj autoritarni zaokret primijećen i da neće proći bez posljedica. Ako reakcije ne bude, nema razloga vjerovati da će se ovo zaustaviti. Sljedeći na meti može biti Visoki antikorupcijski sud.

A nakon toga? Nezavisni ukrajinski mediji. Ukrajinsku demokratiju još uvijek je moguće spasiti. U miru bi ta odgovornost bila na građanima. Ali danas – ti građani ratuju. I umiru. Za Evropu i slobodni svijet. Hoće li ih Zapad podržati?