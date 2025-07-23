Utočište za slonove u Tajlandu promoviše etički turizam i čuva tradiciju

U planinama u blizini Čiang Maj (Chiang Maia) u Tajlandu, grupa čuvara slonova Karen radi na očuvanju viševjekovni načina života ukorijenjenog u harmoniji sa slonovima, javlja Anadolija.

Selo slobode slonova, utočište koje je osnovao dugogodišnji čuvar slonova Non Čej (Non Chai), otvorilo je svoje imanje za posjetioce koji traže etičnije iskustvo sa životinjama.

Non Čej, koji je počeo raditi sa slonovima sa 15 godina, osnovao je kamp kao alternativu eksploatatorskim turističkim praksama.

Nenametljiv odnos

U selu, slonovi nisu prisiljeni nastupati, niti da ih se slika ili jaše. Umjesto toga, posjetioci ih s poštovanjem posmatraju u njihovom prirodnom okruženju, doživljavajući tradicionalni, nenametljivi odnos naroda Karen sa životinjama.

Ranije ove godine, dva mladunčeta slona Maui i Moana, rođena su u utočištu i sada slobodno šetaju uz svoje majke. Kamp zabranjuje direktne aktivnosti kupanja, popularnu, ali kontroverznu atrakciju u drugim mjestima, posebno nakon što je španski turista ubijen u januaru 2025. godine tokom takve interakcije.

Tajland, gdje slonovi imaju dubok religijski i kulturni značaj, svjedoči rastućem sukobu između ljudi i slonova, posebno na jugu.

Rijedak model suživota

Između 2014. i 2023. godine, najmanje 189 ljudi je poginulo, a 171 povrijeđeno od strane divljih slonova. U istom periodu zabilježeno je 234 smrti slonova, mnoge povezane sa zadiranjem u staništa, konkurencijom za zemljište i širenjem agroindustrijskog razvoja.

Nasuprot tome, Selo slobode slonova predstavlja rijedak model suživota.

-Ne dresiramo slonove da zabavljaju ljude. Živimo s njima, razumijemo ih, rekao je Non Čej.

Kako raste potražnja za odgovornim turizmom divljih životinja, inicijative poput ove postaju sve važnije, nudeći i zaštitu ugroženih azijskih slonova i put ka očuvanju autohtonog znanja.