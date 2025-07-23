Ambasadorica Li o kinesko-evropskim odnosima: Sveobuhvatni okvir saradnje

Tokom proteklih 50 godina, saradnja između Kine i Evropske unije postigla je izuzetne rezultate. Kina je jedina velika sila koja je sa EU uspostavila sveobuhvatni okvir saradnje, koji podrazumijeva summite lidera i koji je oslonjen na dijaloge na visokom nivou u oblastima strategije, trgovine, životne sredine i klime, digitalizacije, te ljudskih resursa, poruke su iz autorskog teksta ambasadorice Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini, Li Fan, u autorskom tekstu koje je objavio dnevni list "Oslobođenje".

Uspostavljanje diplomatskih odnosa

Tekst je objavljen povodom obilježavanja 50. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između Kine i Evropske unije, i uoči posjete lidera Evropske unije Kini. Ambasadorica Li piše kako je prije 50 godina, starija generacija lidera iz Kine i Evrope, pokazavši izuzetnu političku hrabrost i dalekovidnu stratešku viziju, prevazišla ideološke podjele i donijela historijsku odluku o uspostavljanju diplomatskih odnosa.

- Time su otvorena vrata saradnje i razmjene između Kine i Evrope, što je imalo dubok uticaj na međunarodni poredak. Godine 2001. Kina i EU uspostavile su 'sveobuhvatno partnerstvo', a 2003. godine unaprijedile su ga u 'sveobuhvatno strateško partnerstvo'. 2014. godine, kineski predsjednik Xi Jinping imao je historijsku posjetu sjedištu EU, te je tad predložio izgradnju četiri glavna partnerstva: partnerstva za mir, za rast, za reformu i za civilizaciju, piše ambasadorica Li.

Kulturna razmjena

Ambasadorica NR Kine u BiH je u tekstu naziva "Neka odnosi Kine i Evrope budu uzajamno korisni i osvijetle cijeli svijet" poručila kako Kina uvijek podržava evropske integracije, da je kinesko evropska saradnja obostrana dobit za drugu i treću najveću ekonomiju svijeta, da kulturna razmjena Kine i Evrope potiče uzajamno učenje civilizacija, te da bliska saradnja Kine i EU u multilateralnim poslovima poboljšavaju globalno upravljanje.

Poručila je i da je potrebno objektivno sagledati trgovinske nesuglasice između Kine i EU, te da Kina i EU trebaju ostati usmjerene na sveobuhvatno strateško partnerstvo kao najprecizniji okvir svoje saradnje.

- Treba intenzivirati razmjene, jačati međusobno povjerenje i unapređivati suradnju, zajednički štiteći poslijeratni međunarodni poredak i multilateralni trgovinski sistem. Na taj način ćemo svijetu pružiti toliko potrebnu stabilnost i sigurnost, te zajedno otvoriti još ljepših 50 godina kinesko-evropskih odnosa, zaključila je Li.