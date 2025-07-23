Američka kongresmenka izazvala skandal: Srušite diktatora Zelenskog

– U Kijevu izbili ogromni protesti protiv ukrajinskog predsjednika Zelenskog jer je diktator te odbija sklopiti mirovni sporazum i okončati rat. Bravo za ukrajinski narod! Zbacite ga s dužnosti! A Amerika mora prestati finansirati i slati oružje, napisala je kongresmenka.

Američka kongresmenka Mardžori Tejlor Grin (Marjorie Taylor Greene), republikanka iz Georgije i jedna od najvatrenijih pristaša bivšeg predsjednika Donalda Trampa, ponovo je izazvala kontroverze na međunarodnoj sceni. Na društvenoj mreži X (bivši Twitter), Tejlor Grin je pozdravila antivladine proteste koji su izbili u glavnom gradu Ukrajine, te otvoreno pozvala narod da zbaci predsjednika Volodimira Zelenskog.

Njena poruka dolazi nakon što je ukrajinski parlament usvojio amandmane koji daju veću kontrolu predsjedniku Zelenskom nad Nacionalnim uredom za borbu protiv korupcije (NABU) i Specijaliziranim tužilaštvom za borbu protiv korupcije (SAPO). Ove promjene su izazvale zabrinutost kod građana i međunarodnih promatrača, koji strahuju od urušavanja nezavisnosti pravosuđa u zemlji.

Podrška teorijama zavjere

Mardžori Tejlor Grin je već ranije privukla pažnju svjetske javnosti svojom podrškom teorijama zavjere, uključujući notorni pokret QAnon. U više navrata je šokirala američku i međunarodnu javnost, tvrdila je da se pandemija COVID-19 koristi za uvođenje tiranije, da su masovna ubistva u školama inscenirana, te je napad na Kapitol 6. januara 2021. relativizirala i čak izjavila da bi bio uspješniji da ga je ona organizirala.

Snažna podrška

Uprkos kritikama i oštrim osudama zbog brojnih kontroverznih izjava, Grin ostaje popularna među ultrakonzervativnim glasačima i ima snažnu podršku Trampove baze. U političkom opisu sebe ističe da je "kršćanka, majka, Amerikanka, vlasnica malog biznisa", te da je "100% za život, za oružje i za Trampa".

Njeno najnovije miješanje u osjetljiva pitanja ukrajinskog suvereniteta i poziv na svrgavanje demokratski izabranog predsjednika dodatno zaoštrava podjele u američkom Kongresu, gdje se sve više diskutuje o budućem smjeru američke pomoći Ukrajini.



