POLITIČKA NAPETOST

Američka kongresmenka izazvala skandal: Srušite diktatora Zelenskog

U Kijevu izbili ogromni protesti protiv ukrajinskog predsjednika

Mardžori Tejlor Grin. Instagram

I. H.

23.7.2025

Američka kongresmenka  Mardžori Tejlor Grin (Marjorie Taylor Greene), republikanka iz Georgije i jedna od najvatrenijih pristaša bivšeg predsjednika Donalda Trampa, ponovo je izazvala kontroverze na međunarodnoj sceni. Na društvenoj mreži X (bivši Twitter), Tejlor Grin je pozdravila antivladine proteste koji su izbili u glavnom gradu Ukrajine, te otvoreno pozvala narod da zbaci predsjednika Volodimira Zelenskog.

– U Kijevu izbili ogromni protesti protiv ukrajinskog predsjednika Zelenskog jer je diktator te odbija sklopiti mirovni sporazum i okončati rat. Bravo za ukrajinski narod! Zbacite ga s dužnosti! A Amerika mora prestati finansirati i slati oružje, napisala je kongresmenka.

Njena poruka dolazi nakon što je ukrajinski parlament usvojio amandmane koji daju veću kontrolu predsjedniku Zelenskom nad Nacionalnim uredom za borbu protiv korupcije (NABU) i Specijaliziranim tužilaštvom za borbu protiv korupcije (SAPO). Ove promjene su izazvale zabrinutost kod građana i međunarodnih promatrača, koji strahuju od urušavanja nezavisnosti pravosuđa u zemlji.

Podrška teorijama zavjere

Mardžori Tejlor Grin je već ranije privukla pažnju svjetske javnosti svojom podrškom teorijama zavjere, uključujući notorni pokret QAnon. U više navrata je šokirala američku i međunarodnu javnost, tvrdila je da se pandemija COVID-19 koristi za uvođenje tiranije, da su masovna ubistva u školama inscenirana, te je napad na Kapitol 6. januara 2021. relativizirala i čak izjavila da bi bio uspješniji da ga je ona organizirala.

Snažna podrška

Uprkos kritikama i oštrim osudama zbog brojnih kontroverznih izjava, Grin ostaje popularna među ultrakonzervativnim glasačima i ima snažnu podršku Trampove baze. U političkom opisu sebe ističe da je "kršćanka, majka, Amerikanka, vlasnica malog biznisa", te da je "100% za život, za oružje i za Trampa".

Njeno najnovije miješanje u osjetljiva pitanja ukrajinskog suvereniteta i poziv na svrgavanje demokratski izabranog predsjednika dodatno zaoštrava podjele u američkom Kongresu, gdje se sve više diskutuje o budućem smjeru američke pomoći Ukrajini.


