CNN objavio nikad viđene snimke i fotografije: Tramp i osuđeni prestupnik Epstin zajedno u Njujorku

CNN je u utorak objavio ekskluzivni izvještaj u kojem su prvi put prikazani arhivski snimci i fotografije američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) u društvu osramoćenog finansijera i seksualnog prestupnika Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein).

U izvještaju su objavljene i fotografije s Trampovog vjenčanja s Marlom Mejpls (Marla Maples) iz 1993. godine, koje je održano u hotelu Plaza u Njujorku. Na njima je vidljiv i Epstin.

CNN navodi da video snimak s modne revije Victoria’s Secreta iz 1999. godine prikazuje Trampa i Epstina kako se smiju i razgovaraju neposredno prije početka događaja.

Rastući pritisak u MAGA pokretu

Objava dolazi u trenutku kada raste interes javnosti za Trampove ranije veze s Epstinom. Odluka američkog Ministarstva pravde da još uvijek ne objavi dugo najavljivane dokumente o istrazi protiv Epstina izazvala je negodovanje čak i unutar Trampovog pokreta "Učinimo Ameriku ponovo velikom" (MAGA), gdje su mnogi očekivali da će dokumenti otkriti imena navodnih saučesnika.

Na pitanje CNN-a o fotografijama sa vjenčanja, Tramp je odgovorio: "Vi se šalite", a potom je više puta nazvao medij "lažnim vijestima" i prekinuo poziv.

Na izvještaj se osvrnuo i direktor komunikacija Bijele kuće Stiven Čeung (Steven Cheung).

- Ovo nisu ništa drugo nego izdvojeni kadrovi iz bezazlenih video snimaka i fotografija sa događaja koje je posjetilo mnogo ljudi, a sada se na odvratan način koristi za insinuacije o nečemu zlom - rekao je Čeung.