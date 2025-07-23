NOVE SUMNJE

CNN objavio nikad viđene snimke i fotografije: Tramp i osuđeni prestupnik Epstin zajedno u Njujorku

Tramp i Epstin.

M. Až.

23.7.2025

CNN je u utorak objavio ekskluzivni izvještaj u kojem su prvi put prikazani arhivski snimci i fotografije američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) u društvu osramoćenog finansijera i seksualnog prestupnika Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein).

U izvještaju su objavljene i fotografije s Trampovog vjenčanja s Marlom Mejpls (Marla Maples) iz 1993. godine, koje je održano u hotelu Plaza u Njujorku. Na njima je vidljiv i Epstin.

CNN navodi da video snimak s modne revije Victoria’s Secreta iz 1999. godine prikazuje Trampa i Epstina kako se smiju i razgovaraju neposredno prije početka događaja.

Rastući pritisak u MAGA pokretu

Objava dolazi u trenutku kada raste interes javnosti za Trampove ranije veze s Epstinom. Odluka američkog Ministarstva pravde da još uvijek ne objavi dugo najavljivane dokumente o istrazi protiv Epstina izazvala je negodovanje čak i unutar Trampovog pokreta "Učinimo Ameriku ponovo velikom" (MAGA), gdje su mnogi očekivali da će dokumenti otkriti imena navodnih saučesnika.

Na pitanje CNN-a o fotografijama sa vjenčanja, Tramp je odgovorio: "Vi se šalite", a potom je više puta nazvao medij "lažnim vijestima" i prekinuo poziv.

Na izvještaj se osvrnuo i direktor komunikacija Bijele kuće Stiven Čeung (Steven Cheung).

- Ovo nisu ništa drugo nego izdvojeni kadrovi iz bezazlenih video snimaka i fotografija sa događaja koje je posjetilo mnogo ljudi, a sada se na odvratan način koristi za insinuacije o nečemu zlom - rekao je Čeung.

- Činjenica je da ga je predsjednik izbacio iz svog kluba zato što je bio odvratan tip. Ovo je samo još jedan nastavak lažnih vijesti koje su izmislili demokrate i liberalni mediji - dodao je Čeung za CNN.

Epstinova smrt i zatajeni dokumenti

Džefri Epstin je izvršio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji u Njujorku u augustu 2019. godine, dok je čekao suđenje zbog optužbi za seksualnu trgovinu. Iako je njegova smrt zvanično proglašena samoubistvom, brojne teorije zavjere dovode to u pitanje zbog njegovih veza s brojnim moćnim i poznatim ličnostima.

Savezni sudija je u utorak naložio Ministarstvu pravde da u roku od sedam dana dostavi dodatne informacije o tome zašto bi svjedočenja velikog porotnog vijeća u Epsteinovom slučaju trebala ostati zatvorena za javnost.

U međuvremenu, predsjednik Zastupničkog doma Majk Džonson (Mike Johnson) odlučio je ranije poslati Kongres na augustovsku pauzu, čime je blokirao pokušaje demokrata da izglasaju objavu Epsteinovih istražnih dokumenata.

# CNN
# DONALD TRUMP
# JEFFREY EPSTEIN
