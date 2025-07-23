Ruska delegacija otputovala u Istanbul radi nove runde mirovnih pregovora

Kremlj je u srijedu saopćio da je ruska delegacija za obnovljene mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine otputovala u turski grad Istanbul, gdje će se pregovori održati kasnije tokom dana, javlja Anadolu.

- Naša delegacija je otputovala za Istanbul i pregovori su zaista planirani za večeras - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov tokom brifinga za novinare.

Peskov je naglasio da će ovo biti treća runda obnovljenih pregovora između Rusije i Ukrajine, te da sastav ruske delegacije ostaje nepromijenjen. Delegaciju će predvoditi pomoćnik predsjednika Vladimir Medinski, koji je također predvodio ruski tim u prve dvije runde pregovora održanih u Istanbulu 16. maja i 2. juna.

Tema pregovora prvenstveno će biti nacrti memoranduma koje su obje strane razmijenile tokom druge runde u Istanbulu, dodao je.

Peskov je također rekao da će se razgovarati o nastavku razmjene zarobljenika i međusobnoj predaji tijela poginulih vojnika.

Opisujući predstojeće pregovore kao "vrlo težak razgovor", Peskov je istakao da su ruski i ukrajinski memorandumi "dijametralno suprotni".

U ponedjeljak je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da će nova runda mirovnih pregovora između Kijeva i Moskve biti održana u srijedu u Turskoj.

Dan kasnije, Zelenski je rekao da će ukrajinsku delegaciju predvoditi sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Rustem Umerov, koji je također vodio ukrajinsku delegaciju tokom prve dvije runde pregovora.