Irska ulaže 112 milijardi eura u infrastrukturu, očekuju dvomilionski rast stanovništva

Vlada predstavila ambiciozan plan razvoja do 2040. godine, s ciljem da odgovori na porast stanovništva, fokus na na prometu, zdravstvu i obrazovanju

A. H. K.

23.7.2025

Irska vlada planira investirati čak 112 milijardi eura u nacionalnu infrastrukturu u narednih deset godina, u okviru strateškog plana “National Development Plan 2040”, javlja The Irish Times. Ova ogromna ulaganja dolaze kao odgovor na procjene da će broj stanovnika narasti za čak dva miliona do 2040. godine.

Glavni prioriteti uključuju izgradnju stanova, širenje javnog prevoza, unapređenje zdravstvenih usluga i digitalizaciju obrazovnog sistema. Više od trećine budžeta predviđeno je za zelene projekte, održivu gradnju i klimatski otporne gradove.

Ministar za javna ulaganja Paskel Dunaho (Paschal Donohoe) izjavio je da se radi o najvećem infrastrukturnom poduhvatu u historiji Irske, te da je cilj osigurati pravedan razvoj i ravnotežu između urbanih i ruralnih područja.

Stručnjaci ističu da bi ovaj plan mogao dodatno učvrstiti poziciju Irske kao jednog od najatraktivnijih mjesta za život i rad u Evropi, naročito za mlade stručnjake i tehnološke kompanije.

Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.