Treći krug pregovora između Rusije i Ukrajine počinje u Istanbulu

Na trećoj rundi mirovnih pregovora zvaničnici iz Rusije i Ukrajine sastaju se u Istanbulu, u Turskoj, a brojni predstavnici već stižu tamo.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) pojasnio je da dnevni red pregovora za Ukrajinu uključuje povratak zatvorenika i pripremu za sastanak lidera.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov (Dmitry) je teme razgovora opisao kao prilično složene.

Delegaciju Moskve na pregovorima ponovo će predvoditi pomoćnik ruskog predsjednika Vladimir Medinski, dok će delegaciju Kijeva predvoditi Rustem Umerov, imenovan za Vijeće za nacionalnu sigurnost i odbranu Ukrajine tokom velike rekonstrukcije kabineta prošle sedmice.

Na fotografijama se vidi i direktor Nacionalne obavještajne organizacije Turske Ibrahim Kalin koji stiže u palatu Ciragan, ali i predstavnici ukrajinske delegacije.

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) je razgovarao sa šefom ukrajinskog predsjedničkog ureda Andrij Jermak (Andriy Yermak) u Ankari.

Ukrajinska delegacija, koju predvodi Rustem Umerov, sastala se u Ankari s turskim predsjednikom, a razgovarali u o sigurnosnoj situaciji, regionalnoj stabilnosti i saradnji u oblasti odbrane.

Prema njegovim riječima, tokom sastanka iskazana je zahvalnost Turskoj i Erdoanu "dosljednu političku i sigurnosnu podršku Ukrajini tokom rata sa Rusijom".

- Također smo zahvalni Turskoj što je spremna da pruži platformu za pregovore i omogući diplomatske napore u cilju postizanja pravednog i trajnog mira za Ukrajinu. Razgovarali smo o sigurnosnoj situaciji, izazovima regionalne stabilnosti, kao i izgledima za dalju odbrambenu saradnju između naših država – kaže Jermak.