Palestina pozvala na akciju za okončanje izraelskog genocida u Gazi

Palestinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Rijad Mansour (Riyad) apelirao je u srijedu na formiranje “koalicije voljnih“ kako bi se poduzele akcije za zaustavljanje genocidnog rata koji Izrael vodi u Pojasu Gaze, javlja Anadolija.

- Pozivamo koaliciju voljnih da poduzme sve potrebne mjere kako bi se okončao genocid, poštovalo međunarodno pravo i spasilo ono što je ostalo od naše humanosti pod ruševinama u Gazi, te okončala okupacija i sukob - rekao je Mansour na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a.

Rekao je da je masovno uništenje u Gazi rezultat namjernog planiranja i izvršenja od strane Izraela.

- Sve što se sada događa bilo je predvidljivo, unaprijed smišljeno i planirano. To je kriminalni i okrutni poduhvat koji se odvija javno i svima pred očima - rekao je.

- Upozoravamo na sve one koji pokušavaju prikazati ovaj sukob kao vjerski sukob, uključujući i one koji to čine kako bi zaštitili Izrael od kritika i osuda. Ovo nije sukob između Jevreja i muslimana. To je rat protiv palestinskog prisustva na zemlji Palestine - poručio je.

Palestinski izaslanik upozorio je da će posljedice tekućeg izraelskog rata u Gazi biti dalekosežne.

Redefiniranje regije

- Izraelski genocid u Gazi će redefinirati regiju i naš svijet za generacije koje dolaze. A ono što ćemo sljedeće učiniti odredit će na koji način - upozorio je.

Također je osudio humanitarnu katastrofu koja se odvija u enklavi pod opsadom Izraela.

- Niko ne želi vidjeti ljude u Gazi kako gladuju, a ipak svijet posmatra kako umiru od gladi i žeđi - rekao je Mansour, pozivajući na hitnu međunarodnu akciju kako bi se okončala izraelska blokada i omogućio pristup humanitarnoj pomoći.

Od 2. marta, Izrael je odugovlačio s provedbom sporazuma o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika s Hamasom i držao je granične prijelaze Gaze zatvorenima, ostavljajući kamione humanitarne pomoći nasukane duž granice.

Nalog za hapšenje

U srijedu je Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo da je u posljednja 24 sata u Pojasu Gaze umrlo još deset Palestinaca od gladi i pothranjenosti, čime je broj smrtnih slučajeva od oktobra 2023. porastao na 111.

Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 59.200 Palestinaca, većinom žena i djece, u Pojasu Gaze. Vojna kampanja je devastirala enklavu, urušila zdravstveni sistem i dovela do ozbiljne nestašice hrane.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.