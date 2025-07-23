Detalji pregovora u Istanbulu: Šefovi ruske i ukrajinske delegacije prvi put razgovaraju bez posrednika

U Istanbulu se održava treća runda pregovora između Rusije i Ukrajine o okočanju rata koji traje već više od tri godine, a prema informacijama ruskih medija, šefovi delegacija su prvi put razgovarali bez posrednika.

Prema tvrdnjama medija iz Rusije, šef ruske delegacije Vladimir Medinski i šef ukrajinskog tima Rustem Umerov su održali sastanak bez posrednika.

Bez informacija

U ranijim prilikama gdje su se susretale delegacije ove dvije zemlje, barem što se tiče 2025. godine i pregovora u Istanbulu, razgovori su se vodili uz posrednike iz Turske i SAD-a.

Zasad nema informacija o tome da li su se delegacije uspjele dogovoriti, a raniji pregovori u Istanbulu nisu davali rezultate, osim u oslobađanju zatvorenika i razmjene tijela između dvije zemlje.

Podsjetimo, ovo su prvi direktni pregovori između Rusije i Ukrajine od 2022. godine, kada su se vodili u Bjelorusiji.

Značajan pritisak

Ovi pregovori se održavaju uz značajan pritisak administracije predsjednika SAD-a Donalda Trampa (Trumpa).

Iako je isprva u značajnoj mjeri promijenio politiku prema Ukrajini, Trump je u posljednje vrijeme ponovo promijenio svoj stav, te je zaprijetio uvođenju novih sankcija Rusiji i državama koje kupuju prirodni gas i naftu od ove zemlje.

Vrijedi istaći da je Tramp ipak dao Rusiji vremenski rok od 50 dana da dođu do dogovora o prekidu rata u Ukrajini, a tek po isteku tog roka bi se aplicirale najavljene sankcije.

U isto vrijeme, Tramp je ponovo počeo isporuku oružja u Ukrajinu, što je obustavio po povratku u Bijelu kuću.